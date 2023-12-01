موعد مباراة النصر والهلال.. والقنوات الناقلة

يستضيف اليوم ملعب الملك فهد الدولي في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مباراة النصر والهلال في الجولة الـ 15 من مسابقة دوري روشن السعودي 2023 – 2024.

ويتصدر الهلال المسابقة الأبرز على مستوى المنطقة العربية برصيد 38 نقطة من 12 انتصاراً وتعادلين في 14 مباراة، ولم يتعرض للهزيمة أبداً خلال الجولات السابقة، أما فريق النصر فيحتل الوصافة برصيد 34 نقطة بـ 11 انتصارا وتعادلا وهزيمتين.

موعد مباراه النصر والهلال

سيلتقي فريقا النصر والهلال في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض في الساعة 9 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والهلال

ستنقل مباراة النصر والهلال على شبكة قنوات ssc التي تنقل مباريات الدوري السعودي.

التشكيل المتوقع لفريق الهلال

الحراسة: ياسين بونو

الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليباري – سعود بن عبد الحميد.

الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – روبن نيفيش.

الهجوم: ميشيل ديلجادو – مالكوم أوليفيرا – ألكسندر ميتروفيتش.



التشكيل المتوقع لفريق النصر:

الحارس: نواف العقيدي

الدفاع: أليكس تيليس – عبدالله مادو – عبد الإله العمري – سلطان الغنام.

الوسط: مارسيلو بروزفيتش – أوتافيو – سيكو فوفانا.

الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا.