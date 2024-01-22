كأس أمم إفريقيا 2023.. موعد مباراة الجزائر وموريتانيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

يلتقي منتخب الجزائر نظيره الموريتاني، في مواجهة عربية خالصة، لحساب الجولة الثالثة، للمجموعة الرابعة، ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023.

ويحتل منتخب أنجولا صدارة المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن منتخب بوركينا فاسو، وفي المركز الثالث يأتي منتخب الجزائر برصيد نقطتين، وفي المركز الرابع يأتي منتخب موريتانيا بدون رصيد.

وفي هذا التقرير نستعرض موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس الأمم الإفريقية 2023، والقنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع.

لا بديل عن الفوز، هذا هو شعار المباراة التي تجمع الجزائر وموريتانيا، إذا أراد أحدهما اقتناص إحدى بطاقات التأهل لدور الـ16، حيث يحتاج منتخب الجزائر للفوز وتحقيق النقاط الثلاثة، وانتظار خسارة منتخب أنجولا أو منتخب بوركينا فاسو في المباراة الثانية ليحصد المركز الثاني، أما في حال تعادلهما سيتم النظر إلى فارق الأهداف لحسم المتأهلين لدور الـ16.

وسيدخل منتخب الجزائر في حسابات معقدة في حال انتهت المباراة مع موريتانيا بالتعادل لإن الجزائر سيظل في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ويتعين عليه انتظار نتيجة مباراة أنجولا وبوركينا فاسو.

موعد مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس الأمم الأفريقية 2023.

يحتضن ملعب السلام الديربي العربي بين مباراة الجزائر وموريتانيا، الذي سيقام يوم الثلاثاء 23 يناير 2024، حيث تبدأ المباراة الساعة 11.00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10.00 مساء بتوقيت القاهرة، 09.00 مساء بتوقيت الجزائر، والساعة 08.00 مساء بتوقيت موريتانيا.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وموريتانيا في كأس إفريقيا

من المقرر أن تذاع مباراة الجزائر وموريتانيا في كأس أفريقيا كوت ديفوار 2023، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت، التي تذيع جميع مباريات البطولة الأفريقية على شاشتها.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن نقل مباراة الجزائر وموريتانيا عبر قناة beIN SPORTS HD 1 MAX”.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مباراة موريتانيا

من المتوقع أن يعتمد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي، على قوته الضاربة من أجل حصد نقاط المباراة الثلاثة، مثل بغداد بونجاح الذي سجل جميع الأهداف الثلاثة لمنتخب الجزائر في البطولة حتى الان، ومهاجم نادي أهلي جدة السعودية، رياض محرز، بالإضافة إلى مجموعة المحترفين محمد الأمين عمورة وآدم وناس وفارس شايبي وإسلام سليماني وسفيان فيجولي ونبيل بن طالب وعيسى ماندي ورامي بن سبعيني.

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر في مباراة موريتانيا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

في خط الدفاع: رامي بن سبعيني – ريان آيت نوري – عيسى ماندي – يوسف عطال

في خط الوسط: حسام عوار – نبيل بن طالب – فارس شايبي

في خط الهجوم: آدم وناس – بغداد بونجاح – رياض محرز

وخلال المباراة سيحاول المدير الفني لمنتخب الجزائر، تجنب كابوس الخروج من الدور الأول لبطولة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي لأن هذا السيناريو ربما يسفر عن إقالته من تدريب الخضر.

التشكيل المتوقع لمنتخب موريتانيا في مباراة الجزائر

يحلم أمير عبدو المدير الفني لمنتخب موريتانيا بمفاجأة جديدة تقلب موازين المجموعة الرابعة، حيث قدم أداء مميز خلال المباراتين السابقة في البطولة رغم الهزيمة.

ومن المتوقع أن يأتي التشكيل الذي سيعتمد عليه “عبدو” لمواجهة الجزائر على النحو التالي:

في حراسة المرمى: باباكار نياس

في خط الدفاع: علي عبيد – لامين با – نوح العبد – إبراهيما كيتا

في خط الوسط: محسن بده – غاسوما فوفانا – عمر غاساما

في خط الهجوم: أبوبكاري كويتا – إبنوا با – سيدي بونا عمار