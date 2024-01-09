 موعد مباراة الجزائر وبوروندي الودية اليوم 9- 1- 2024.. تعرف إلى أسباب عدم إذاعتها

يستعد المنتخب الجزائري، لخوض مباراته الودية الأخيرة ضد منتخب بوروندي، في ملعب كيجي بالعاصمة التوجولية لامي، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023 خلال الفترة من 13 – 11 فبراير 2024.

وتأتي المباراة الودية بين الجزائر، وبوروندي في إطار التحضيرات النهائية لـ”محاربو الصحراء” قبل بطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، التي يسعى فيها الجزائر للمنافسة على اللقب القاري الأفريقي.

آمال بلماضي من مباراة الجزائر وبوروندي الودية اليوم 9- 1- 2024

ويأمل جمال بلماضي، المدير الفني لـ”الخضر” لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم ضد بوروندي، من أجل رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، قبل التوجه إلى كوت ديفوار للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023.

وكان منتخب الجزائر قد أقام معسكره التحضيري استعدادا للبطولة الأفريقية في العاصمة التوجولية “لومي”، من أجل التعود على الأجواء الأفريقية.

ويلعب منتخب الجزائر في بطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات بوركينافاسو، أنجولا، وموريتانيا، وسيلتقي الجزائر مع أنجولا في المباراة الأولى له بالبطولة

موعد مباراة الجزائر وبوروندي الودية اليوم 9- 1- 2024

ويخوض منتخب الجزائر مباراة بوروندي الودية، مساء اليوم الثلاثاء، 9 يناير 2024، ومن المنتظر أن تبدأ المباراة الساعة 4 مساء بتوقيت الجزائر، و6 مساء بتوقيت السعودية.

أسباب عدم إذاعة مباراة الجزائر وبوروندي الودية اليوم 9- 1- 2024

يرغب المدرب جمال بلماضي في فرض حصار من السرية على منتخب بلاده قبل خوض غمار منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، لذلك لن يتم بث مباراة الجزائر وبوروندي الودية، عبر شاشات التلفزيون، وبالتبعية، لم يتم الإعلان عن وجود بث مباشر عبر الإنترنت لمباراة الجزائر وبوروندي أو حتى عن إمكانية توفر ملخص لهذه المواجهة عقب نهايتها.

تشكيل الجزائر في مباراة بوروندي الودية اليوم 9- 1- 2024

وقرر الجهاز الفني بقيادة جمال بلماضي المدير الفني، أنه سيجرى تعديلات على طريقة اللعب لإتاحة الفرصة أمام كل اللاعبين قبل المشاركات الرسمية في بطولة أفريقيا.

وأعلن المدير الفني لمنتخب الجزائر، جمال بلماضي، عن اختيار 26 لاعبا لخوض منافسات أمم أفريقيا المقبلة، وضمت القائمة:

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، وأسامة بن بوط، ورايس مبولحي

خط الدفاع: كيفن غيتون، يوسف عطال، رامي بن سبعيني، أمين توغاي، عيسى ماندي، زين الدين بلعيد، أحمد توبة، وياسر لعروسي، ريان آيت نوري.

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر، فارس شعيبي، رامز زروقي، سفيان فيغولي، نبيل بن طالب، حسام عوار، وهشام بوداوي.

خط الهجوم: يوسف بلايلي، إسلام سليماني، رياض محرز، آدم وناس، بغداد بونجاح، أمين عمورة.