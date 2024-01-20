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القرار النهائي خلال أيام.. “مورينيو” يقترب من الدوري السعودي

تعرف إلى النادي السعودي، الذي سيتولى تدريبه المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو.

فريق التحرير by فريق التحرير
القرار النهائي خلال أيام.. "مورينيو" يقترب من الدوري السعودي
القرار النهائي خلال أيام.. "مورينيو" يقترب من الدوري السعودي

أصبح المدير الفني البرتغالي، جوزيه مورينيو، قاب قوسين أو أدنى، من التدريب في الدوري السعودي، بعد أيام قليلة من إقالته من تدريب نادي روما الإيطالي.

وربطت تقارير صحفية بين أسطورة التدريب “مورينيو“، ونادي الشباب السعودي، بعدما قالت إن لجنة الاستقطابات في دوري روشن السعودي( الدوري السعودي للمحترفين)، منحت الضوء الأخضر للتعاقد مع مورينيو.

اجتماع نادي الشباب مع مورينيو

القرار النهائي خلال أيام.. "مورينيو" يقترب من الدوري السعودي

وبحسب ما ذكرته الصحف المحلية، فإن اجتماعا عبر منصة “زووم” استمر لنحو ساعة، جمع بين المدير الرياضي في نادي الشباب السعودي، دومينكو تيتي، مع جوزيه مورينيو، يوم الخميس الماضي، انتهى على اتفاق شفهي لتدريب الفريق.

وكشفت المصادر، أن أسطورة التدريب البرتغالي، وافق على تدريب فريق نادي الشباب، وتوقعت المصادر وصول المدرب البرتغالي إلى العاصمة السعودية الرياض لتوقيع العقود خلال أيام، حال تم التوصل على كل بنود التعاقد.

وبحسب ما نقلته الصحف عن مصادرها، فإن مدرب نادي روما السابق، أوضح لمسئول نادي الشباب، معرفته بالمشروع الرياضي في المملكة العربية السعودية.

خطة مورينيو لتطوير نادي الشباب

القرار النهائي خلال أيام.. "مورينيو" يقترب من الدوري السعودي

وبحسب المصادر، فإن الأسطورة البرتغالية تعهد بوضع خطة تستهدف إعادة نادي الشباب السعودي إلى منصات التتويج بعد تدعيم الفريق بعدد من اللاعبين العالميين، والمميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخلال الموسم الحالي، تولى تدريب فريق الشباب السعودي، كلا من الهولندي مارسيل كايزر، وخلفه المدرب الأرجنتيني خوان بروان، ثم الكرواتي إيجور بيسكان، الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

ويخوض نادي الشباب معسكرا خارجيا في مدينة أبو ظبي، خلال فترة التوقف الحالية، بسبب مشاركة منتخب السعودية في بطولة كأس أسيا، المقامة في قطر حتى منتصف شهر فبراير المقبل، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة “إكس”.

ويحتل فريق نادي الشباب الترتيب الـ 11 في الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي” برصيد 21 نقطة.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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