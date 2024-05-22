موتا يحسم أمر انتقاله إلى يوفنتوس

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن تياغو موتا، مدرب فريق بولونيا لكرة القدم، قد اتخذ قراره بالانتقال لتدريب يوفنتوس في الموسم المقبل.

وأفادت قناة سكاي سبورت إيطاليا بأن موتا سيبلغ إدارة بولونيا بقراره رسميًا خلال اجتماعهما غدًا الخميس.

ولفتت إلى أن الاتفاق مع لاعب إنتر ميلان وبرشلونة وباريس سان جيرمان السابق ينص على توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات مع يوفنتوس، براتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو.

وكشفت سكاي سبورت أيضًا أن الأهداف الرئيسية التي يسعى يوفنتوس لتحقيقها في سوق الانتقالات الصيفية تحت قيادة موتا، تشمل التعاقد مع حارس مرمى مونزا ميشيل دي غريغوريو، ومدافع بولونيا ريكاردو كالافيوري، ولاعب وسط إتالانتا تيون كوبمينرز.

وذكرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” أن نجم منتخب إيطاليا السابق حسم أمره بالانضمام إلى السيدة العجوز.

وتأتي رغبة يوفنتوس بالتعاقد مع مدرب جديد بعد إقالة ماسيميليانو أليغري يوم الجمعة بسبب تراجع النتائج وسوء التصرف خلال نهائي كأس إيطاليا.