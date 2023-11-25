مواعيد مباريات اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عودة الدوريات الأوروبية والعربية، فما هي أهم مواعيد مباريات اليوم السبت 25 نوفمبر 2023؟

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة

سيكون منتخب المغرب للصغار على موعد مع مباراة تاريخية ضد مالي في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وسلتقي منتخبا فرنسا وأوزبكستان في نفس الدور.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 11:30 فرنسا وأوزبكستان beIN Sports HD 5 15:00 مالي والمغرب beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مع انطلاقة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، ستكون هناك عدة مواجهات قوية ومثيرة، لعل أبرزها تلك التي تجمع مانشستر سيتي وليفربول.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 15:30 مانشستر سيتي وليفربول beIN Sports HD 1 18:00 بيرنلي ووست هام يونايتد beIN Sports HD Xtra 1 18:00 لوتون تاون وكريستال بالاس beIN Sports HD Xtra 2 18:00 نيوكاسل يونايتد وتشيلسي beIN Sports HD 1 18:00 نوتنغهام فورست وبرايتون beIN Sports HD 2 18:00 شيفيلد يونايتد وبورنموث beIN Sports HD Xtra 3 20:30 برينتفورد وأرسنال beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

تستكمل مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني، حيث سيكون عشاق الفريق الكتالوني برشلونة على موعد مع مباراته أمام رايو فاليكانو.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 16:00 برشلونة ورايو فاليكانو beIN Sports HD 3 18:15 فالنسيا وسيلتا فيغو beIN Sports HD 3 20:30 خيتافي وألميريا beIN Sports HD 3 23:00 أتلتيكو مدريد وريال مايوركا beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

تنطلق اليوم الجولة 13 من الدوري الإيطالي، إذ يستضيف ميلان فريق فيورنتينا ويحل نابولي ضيفا على أتلانتا.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 17:00 ساليرنيتانا ولاتسيو AD SPORTS Premium 1 20:00 أتالانتا ونابولي AD SPORTS Premium 1 22:45 ميلان وفيورنتينا AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

تستكمل مباريات الجولة 12 من الدوري الألماني، إذ يستضيف بروسيا دورتموند نظيره بروسيا مونشنجلادباخ.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 17:30 بروسيا دورتموند وبروسيا مونشنجلادباخ beIN Sports HD 5 17:30 يونيون برلين وأوجسبورج beIN Sports Fr 7 HD max 17:30 فرايبورج ودارمشتات 98 17:30 فولفسبورج ولايبزيج beIN Sports Fr 5 HD max 17:30 فيردر بريمن وباير ليفركوزن beIN Sports Fr 6 HD max 20:30 آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت beIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

وفي دوري روشن السعودي، حيث المتعة والإثارة، ستقام الليلة 5 مباريات في الجولة 14 من المسابقة، أبرزها الأهلي والشباب، والحزم والهلال.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 18:00 الحزم والهلال SSC1 HD 21:00 ضمك وأبها SSC5 HD 21:00 الوحدة والخليج SSC1 HD 21:00 الأهلي والشباب SSC EXTRA 1 SD 21:00 الفتح والفيحاء SSC EXTRA 2 SD

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وتتواصل اليوم مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الترجي التونسي مواطنه النجم الساحلي، فيما يلتقي الأهلي المصري مع ميدياما الغاني، والوداد المغربي وجوانينغ غالاكسي البوتسواني.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 16:00 سيمبا التنزاني وآسيك ميموزا الإيفواري beIN Sports HD 6 19:00 الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي beIN Sports HD 6 19:00 بترو أتلتيكو الأنغولي والهلال السوداني beIN Sports HD 8 22:00 الأهلي المصري وميدياما الغاني beIN Sports HD 6 22:00 الوداد المغربي وجوانينغ غالاكسي البوتسواني beIN Sports HD 8

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

وفي الجولة 9 من دوري نجوم قطر تقام مباراتين، حيث يواجه أم صلال فريق الغرافة ومعيذر والريان.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 17:30 أم صلال والغرافة قناة الكأس 19:30 معيذر والريان قناة الكأس

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

تقام 3 مواجهات ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين) أبرزها الجزيرة والوصل.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 15:45 الوحدة والإمارات أبوظبي الرياضية 15:45 حتا وبني ياس أبوظبي الرياضية 18:30 الجزيرة والوصل أبوظبي الرياضية