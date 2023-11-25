Abd Elkader by Abd Elkader

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مواعيد مباريات اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

Abd Elkader by Abd Elkader
كرة قدم
كرة قدم

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عودة الدوريات الأوروبية والعربية، فما هي أهم مواعيد مباريات اليوم السبت 25 نوفمبر 2023؟

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة

سيكون منتخب المغرب للصغار على موعد مع مباراة تاريخية ضد مالي في ربع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة، وسلتقي منتخبا فرنسا وأوزبكستان في نفس الدور.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
11:30فرنسا وأوزبكستانbeIN Sports HD 5
15:00مالي والمغربbeIN Sports HD 4

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

مع انطلاقة الجولة 13 من الدوري الإنجليزي، ستكون هناك عدة مواجهات قوية ومثيرة، لعل أبرزها تلك التي تجمع مانشستر سيتي وليفربول.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
15:30مانشستر سيتي وليفربولbeIN Sports HD 1
18:00بيرنلي ووست هام يونايتدbeIN Sports HD Xtra 1
18:00لوتون تاون وكريستال بالاسbeIN Sports HD Xtra 2
18:00نيوكاسل يونايتد وتشيلسيbeIN Sports HD 1
18:00نوتنغهام فورست وبرايتونbeIN Sports HD 2
18:00شيفيلد يونايتد وبورنموثbeIN Sports HD Xtra 3
20:30برينتفورد وأرسنالbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

تستكمل مباريات الجولة 14 من الدوري الإسباني، حيث سيكون عشاق الفريق الكتالوني برشلونة على موعد مع مباراته أمام رايو فاليكانو.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
16:00برشلونة ورايو فاليكانوbeIN Sports HD 3
18:15فالنسيا وسيلتا فيغوbeIN Sports HD 3
20:30خيتافي وألميرياbeIN Sports HD 3
23:00أتلتيكو مدريد وريال مايوركاbeIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

تنطلق اليوم الجولة 13 من الدوري الإيطالي، إذ يستضيف ميلان فريق فيورنتينا ويحل نابولي ضيفا على أتلانتا.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
17:00ساليرنيتانا  ولاتسيوAD SPORTS Premium 1
20:00أتالانتا ونابوليAD SPORTS Premium 1
22:45ميلان وفيورنتيناAD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

تستكمل مباريات الجولة 12 من الدوري الألماني، إذ يستضيف بروسيا دورتموند نظيره بروسيا مونشنجلادباخ.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
17:30بروسيا دورتموند وبروسيا مونشنجلادباخbeIN Sports HD 5
17:30يونيون برلين وأوجسبورجbeIN Sports Fr 7 HD max
17:30فرايبورج ودارمشتات 98 
17:30فولفسبورج ولايبزيجbeIN Sports Fr 5 HD max
17:30فيردر بريمن وباير ليفركوزنbeIN Sports Fr 6 HD max
20:30آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارتbeIN Sports HD 5

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

وفي دوري روشن السعودي، حيث المتعة والإثارة، ستقام الليلة 5 مباريات في الجولة 14 من المسابقة، أبرزها الأهلي والشباب، والحزم والهلال.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
18:00الحزم والهلالSSC1 HD
21:00ضمك وأبهاSSC5 HD
21:00الوحدة والخليجSSC1 HD
21:00الأهلي والشبابSSC EXTRA 1 SD
21:00الفتح والفيحاءSSC EXTRA 2 SD

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وتتواصل اليوم مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه الترجي التونسي مواطنه النجم الساحلي، فيما يلتقي الأهلي المصري مع ميدياما الغاني، والوداد المغربي وجوانينغ غالاكسي البوتسواني.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
16:00سيمبا التنزاني وآسيك ميموزا الإيفواريbeIN Sports HD 6
19:00الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسيbeIN Sports HD 6
19:00بترو أتلتيكو الأنغولي والهلال السودانيbeIN Sports HD 8
22:00الأهلي المصري وميدياما الغانيbeIN Sports HD 6
22:00الوداد المغربي وجوانينغ غالاكسي البوتسوانيbeIN Sports HD 8

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

وفي الجولة 9 من دوري نجوم قطر تقام مباراتين، حيث يواجه أم صلال فريق الغرافة ومعيذر والريان.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
17:30أم صلال والغرافةقناة الكأس
19:30معيذر والريانقناة الكأس

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

تقام 3 مواجهات ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الإماراتي (دوري أدنوك للمحترفين) أبرزها الجزيرة والوصل.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
15:45الوحدة والإماراتأبوظبي الرياضية
15:45حتا وبني ياسأبوظبي الرياضية
18:30الجزيرة والوصلأبوظبي الرياضية
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