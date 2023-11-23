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مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

فريق التحرير by فريق التحرير
كرة قدم
كرة قدم

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع عودة الدوريات من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي، فما هي أهم مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023؟

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

مع انطلاقة الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين (الدوري الإماراتي) يحل الشارقة ضيفا على البطائح في السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

وتستكمل مباريات الجولة على مدار اليومين القادمين.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأردني

تنطلق الجولة الثامنة للدوري الأردني للمحترفين بإقامة مباراة معان وسحاب في الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري العراقي

وفي دوري نجوم العراق تقام مباراتين في الجولة الخامسة، تجمع الأولى بين الميناء والقاسم والثانية بين القوة الجوية والشرطة، وتقام المباراتين في الساعة 2:15 ظهرا بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

وتستكمل اليوم مباريات الدور التمهيدي الثاني في كأس مصر، وعادة ما تكون بين أندية الدرجات الأدنى.

بتوقيت السعوديةالمباراة
15:00بتروجيت وحلوان
15:00السكة الحديد وهليوبوليس
15:00الترسانة والعبور
15:00إيسترن كومباني وتيم إف سي
15:00النصر واتحاد الشرطة
15:00المنصورة وكفر الشيخ
15:00توت عنخ آمون والمنيا
15:00الألومنيوم والنصر للتعدين
15:00ديروط وأسمنت أسيوط
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...