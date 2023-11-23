مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع عودة الدوريات من جديد بعد نهاية فترة التوقف الدولي، فما هي أهم مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023؟

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإماراتي

مع انطلاقة الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين (الدوري الإماراتي) يحل الشارقة ضيفا على البطائح في السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

وتستكمل مباريات الجولة على مدار اليومين القادمين.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأردني

تنطلق الجولة الثامنة للدوري الأردني للمحترفين بإقامة مباراة معان وسحاب في الخامسة مساء بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري العراقي

وفي دوري نجوم العراق تقام مباراتين في الجولة الخامسة، تجمع الأولى بين الميناء والقاسم والثانية بين القوة الجوية والشرطة، وتقام المباراتين في الساعة 2:15 ظهرا بتوقيت السعودية.

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

وتستكمل اليوم مباريات الدور التمهيدي الثاني في كأس مصر، وعادة ما تكون بين أندية الدرجات الأدنى.

بتوقيت السعودية المباراة 15:00 بتروجيت وحلوان 15:00 السكة الحديد وهليوبوليس 15:00 الترسانة والعبور 15:00 إيسترن كومباني وتيم إف سي 15:00 النصر واتحاد الشرطة 15:00 المنصورة وكفر الشيخ 15:00 توت عنخ آمون والمنيا 15:00 الألومنيوم والنصر للتعدين 15:00 ديروط وأسمنت أسيوط