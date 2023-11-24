مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عودة الدوريات الأوروبية والعربية، فما هي أهم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023؟

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة

مباراتي قمة بين الصغار في ربع نهائي ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة، حيث تلتقي إسبانيا مع ألمانيا، فيما تواجه البرازيل منتخب الأرجنتين.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 11:30 إسبانيا وألمانيا beIN Sports HD 6 15:00 البرازيل والأرجنتين beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مع انطلاقة الجولة 14 من الدوري الإسباني، يستضيف ديبورتيفو ألافيس فريق غرناطة.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 23:00 ديبورتيفو ألافيس وغرناطة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

مع انطلاقة الجولة 12 من الدوري الألماني، يستضيف كولن فريق بايرن ميونخ.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 22:30 كولن وبايرن ميونخ

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

مع انطلاقة الجولة 13 من الدوري الفرنسي، ستقام مباراة قمة بين باريس سان جيرمان وموناكو.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 22:30 باريس سان جيرمان وموناكو beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

وفي دوري روشن السعودي، حيث المتعة والإثارة، ستقام الليلة 4 مباريات في الجولة 14 من المسابقة، إذ يلتقي الاتفاق والاتحاد، والتعاون والرياض، والطائي والرائد، والنصر والأخدود.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 18:00 الاتفاق والاتحاد SSC1 HD 18:00 التعاون والرياض SSC HD 21:00 الطائي والرائد SSC HD 21:00 النصر والأخدود SSC HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق اليوم مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه بيراميدز المصري فريق مازيمبي الكونغولي، فيما يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع يانج أفريكانز التنزاني.

بتوقيت السعودية المباراة 19:00 بيراميدز المصري ومازيمبي الكونغولي 22:00 شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

وفي الجولة 9 من دوري نجوم قطر تقام مباراتين، حيث يواجه قطر فريق الشمال ويلتقي المرخية مع الأهلي.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 17:30 قطر والشمال قناة الكأس 19:30 المرخية والأهلي قناة الكأس

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأردني

تستكمل مباريات الجولة الثامنة للدوري الأردني للمحترفين بإقامة لقاء يجمع شباب العقبة والسلط.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 17:00 شباب العقبة والسلط

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

وتستكمل اليوم مباريات الدور التمهيدي الثاني في كأس مصر، وعادة ما تكون بين أندية الدرجات الأدنى.

بتوقيت السعودية المباراة 15:00 النجوم والمرج 15:00 الاتصالات وإسكو 15:00 جمهورية شبين ومركز شباب بسيون 15:00 غزل المحلة وسبورتينج كاسل 15:00 دكرنس وبني عبيد 15:00 بروكسي والإسكندرية للبترول 15:00 حرس الحدود ودلفي 15:00 أبوقير للأسمدة والحمام 15:00 لافيينا ونجوم مصر 15:00 بترول أسيوط ومركز شباب مغاغة 15:00 مكادي وأسوان