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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

فريق التحرير by فريق التحرير
كرة قدم
كرة قدم

سيكون عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع عودة الدوريات الأوروبية والعربية، فما هي أهم مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023؟

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة

مباراتي قمة بين الصغار في ربع نهائي ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة، حيث تلتقي إسبانيا مع ألمانيا، فيما تواجه البرازيل منتخب الأرجنتين.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
11:30إسبانيا وألمانياbeIN Sports HD 6
15:00البرازيل والأرجنتينbeIN Sports HD 6

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

مع انطلاقة الجولة 14 من الدوري الإسباني، يستضيف ديبورتيفو ألافيس فريق غرناطة.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
23:00ديبورتيفو ألافيس وغرناطةbeIN Sports HD 3

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

مع انطلاقة الجولة 12 من الدوري الألماني، يستضيف كولن فريق بايرن ميونخ.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
22:30كولن وبايرن ميونخ 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

مع انطلاقة الجولة 13 من الدوري الفرنسي، ستقام مباراة قمة بين باريس سان جيرمان وموناكو.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
22:30باريس سان جيرمان وموناكوbeIN Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي

وفي دوري روشن السعودي، حيث المتعة والإثارة، ستقام الليلة 4 مباريات في الجولة 14 من المسابقة، إذ يلتقي الاتفاق والاتحاد، والتعاون والرياض، والطائي والرائد، والنصر والأخدود.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
18:00الاتفاق والاتحادSSC1 HD
18:00التعاون والرياضSSC HD
21:00الطائي والرائدSSC HD
21:00النصر والأخدودSSC HD

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

وتنطلق اليوم مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجه بيراميدز المصري فريق مازيمبي الكونغولي، فيما يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع يانج أفريكانز التنزاني.

بتوقيت السعوديةالمباراة
19:00بيراميدز المصري ومازيمبي الكونغولي
22:00شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني

مواعيد مباريات اليوم في الدوري القطري

وفي الجولة 9 من دوري نجوم قطر تقام مباراتين، حيث يواجه قطر فريق الشمال ويلتقي المرخية مع الأهلي.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
17:30قطر والشمالقناة الكأس
19:30المرخية والأهليقناة الكأس

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأردني

تستكمل مباريات الجولة الثامنة للدوري الأردني للمحترفين بإقامة لقاء يجمع شباب العقبة والسلط.

بتوقيت السعوديةالمباراةالقنوات الناقلة
17:00شباب العقبة والسلط 

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

وتستكمل اليوم مباريات الدور التمهيدي الثاني في كأس مصر، وعادة ما تكون بين أندية الدرجات الأدنى.

بتوقيت السعوديةالمباراة
15:00النجوم والمرج
15:00الاتصالات وإسكو
15:00جمهورية شبين ومركز شباب بسيون
15:00غزل المحلة وسبورتينج كاسل
15:00دكرنس وبني عبيد
15:00بروكسي والإسكندرية للبترول
15:00حرس الحدود ودلفي
15:00أبوقير للأسمدة والحمام
15:00لافيينا ونجوم مصر
15:00بترول أسيوط ومركز شباب مغاغة
15:00مكادي وأسوان
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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...