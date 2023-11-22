مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

مع نهاية فترة التوقف الدولي وانتهاء مباريات المنتخبات، لا يزال أمام المشاهد بعض المباريات فما هي أهم مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2023؟

نتائج تصفيات أميركا الجنوبية لمؤهلة لكأس العالم 2026

في الجولة السادسة من تصفيات أميركا الجنوبية لمؤهلة لكأس العالم 2026 أقيمت عدة مباريات، كان أبرزها البرازيل والأرجنتين والتي شهدت بعض أحداث الشغب بين الجماهير.

وانتهت مباريات الجولة التي أقيمت فجرا، بفوز كولومبيا على باراغواي بهدف، وبنفس النتيجة الأرجنتين على البرازيل، والإكوادور على تشيلي، فيما فازت أوروغواي على بوليفيا بثلاثية دون رد، وتعادلت بيرو مع فنزويلا بهدف.

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم تحت 17 سنة

وتقام مباراتين في دور الـ16 ببطولة كأس العالم تحت 17 سنة، حيث تلتقي إنجلترا وأوزباكستان، فيما تواجه فرنسا السنغال.

بتوقيت السعودية المباراة القنوات الناقلة 11:30 إنجلترا وأوزباكستان beIN Sports HD 6 15:00 فرنسا والسنغال beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر

وتقام اليوم مباريات الدور التمهيدي الثاني في كأس مصر، وعادة ما تكون بين أندية الدرجات الأدنى.

بتوقيت السعودية المباراة 15:00 الإنتاج الحربي ومصر للتأمين 15:00 كهرباء الإسماعيلي والرباط والأنوار 15:00 بورفؤاد ورأس البر