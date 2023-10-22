من هو حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الجديد؟

فاز حسين لبيب برئاسة نادي الزمالك لدورة انتخابية تستمر 4 سنوات، برفقة قائمته بالكامل، لينهي حقبة مرتضى منصور بشكل تام.

وأجريت الانتخابات في وقت سابق الجمعة، وحسم لبيب النتيجة على حساب نجم كرة القدم فاروق جعفر، والثلاثي عمر جلال هريدي، ومرفت سيد أحمد وماجد عبدالجواد.

من هو حسين لبيب

صاحب الـ68 عاما، سبق له تولى رئاسة النادي في لجنة مؤقتة عام 2021، وهو أشهر لاعبي كرة اليد في تاريخ الزمالك.

حقق مع الزمالك 21 بطولة بينها 5 قارية وشارك 6 مرات في بطولة العالم.

تولى منصب مدير كأس العالم لكرة اليد 2021 التي أقيمت في مصر.

? اللجنة الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات نادى الزمالك رسميًا?? pic.twitter.com/0bc0L9c6MT — الزمالك أولاً – القائمة الموحدة (@firstzamalek) October 22, 2023

نهاية حقبة مرتضى منصور

وبعد عزل مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق بحكم قضائي، بعد سجنة بتهمة سب وقذف رئيس الأهلي، أجريت انتخابات غاب عنها لأول مرة في الألفية الجديدة، سواء كعضو أو رئيس.

وأصبح حسين لبيب رابع رئيس منتخب لنادي الزمالك في الألفية الثالثة، بعد كمال درويش في 2001، ومرتضى منصور في 2005 و2014 و2017 و2022، وممدوح عباس في 2009.

أول قرارات حسين لبيب بعد رئاسة الزمالك

وكانت أول قرارات حسين لبيب سياسية، إذ قرر البدء فورًا في التنسيق مع كافة الجهات المعنيه لتجهيز شاحنة من المساعدات الطبية والغذائية؛ تمهيدا لإرسالها إلى فلسطين، وتنظيم حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطيني داخل النادي وتشكيل لجنة دائمة لبحث سبل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

#تنويه_هام

نظرا لعدم استلام المجلس رسمياً مقاليد الأمور داخل الزمالك يتم نشر هذا البيان للمجلس الجديد المنتخب على صفحة القائمة الموحدة الرسمية

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بيان هام من مجلس إدارة نادي الزمالك



مجلس إدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسئوليته الوطنية واتساقا مع… pic.twitter.com/icDGgrzFpH — الزمالك أولاً – القائمة الموحدة (@firstzamalek) October 21, 2023