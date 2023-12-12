فادي طنّوس by فادي طنّوس

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من هو حسين الشحات لاعب الأهلي المصري الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية؟

يعد حسين الشحات لاعب الأهلي المصري اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ مسابقة كأس العالم لكرة القدم بعد مشاركته بـ12 مباراة خلال 4 بطولات مثل خلالها الأهلي والعين الإماراتي

فادي طنّوس by فادي طنّوس
من هو حسين الشحات اللاعب الأكثر مشاركة في كأس العالم للأندية؟

يعود حسين الشحات مرة جديدة لخوض مغامرة مسابقة كأس العالم للأندية بكرة القدم من مدينة جدة السعودية، حيث يسعى للمشاركة في أكبر عدد من المباريات لتعزيز رقمه القياسي غير المسبوق بعدد المباريات التي خاضها.

ويحمل حسين الشحات لاعب الأهلي المصري والعين الإماراتي السابق الرقم القياسي للاعب الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ بطولة كأس العالم للأندية برصيد 12 مباراة.

ولعب الشحات مبارياته الـ12 في 4 بطولات سابقة من كأس العالم للأندية، الأولى مع فريق العين الإماراتي عام 2018، والبقية مع الأهلي في 2021 و2022، 2023، سجل خلالها 3 أهداف تقاسمتها شباك الترجي التونسي والدحيل القطري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ويمكن للاعب الأهلي المشاركة في 3 مباريات في حال وصول فريقه للمباراة النهائية، ما سيوصل رصيده لـ15 مباراة.

ويخوض الأهلي المسابقة العالمية بدءاً من الدور الثاني حيث يواجه الفائز في المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة السعودي صاحب الضيافة، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي صاحب الرقم القياسي بعدد النسخ التي شارك فيها بكأس العالم للأندية (11 مرة).

ويملك حسين الشحات سجلاً مميزاً مع فريقه الأهلي إذ لعب بقميصه 193 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 48 هدفاً، وفي مجل مسيرته مع الأندية التي لعب لها (المقصة والعين والأهلي) خاض الشحات 310 مباريات في جميع المسابقات وسجل 79 هدفاً. ومع منتخب بلاده لعب 7 مباريات فقط دون تسجيل أي هدف.

بطاقة

  • الاسم: حسين الشحات
  • العمر: 31 عاماً
  • المركز: جناح
  • النادي: الأهلي المصري (منذ 2019)
  • المنتخب: مصر (منذ 2018)

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