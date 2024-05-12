منديل ميسي في مزاد.. سعره 500 ألف إسترليني

بدأت المزايدة على منديل كتب عليه نادي برشلونة لكرة القدم وعدا بالتعاقد مع ليونيل ميسي البالغ من العمر 13 عاما والذي أصبح أحد أعظم لاعبي اللعبة، حيث وصلت العروض المبكرة إلى ما يقرب من 300 ألف دولار.

تم التوقيع على المنديل في ديسمبر/كانون الأول 2000 عندما اتفق كارليس ريكساتش، المدير الرياضي لبرشلونة آنذاك، مع الوكيل هوراسيو جاجيولي على ضم المراهق الأرجنتيني الذي أصبح فيما بعد الهداف التاريخي للنادي.

منديل شمعي إسباني

وبلغ سعر المزايدة على الوثيقة، التي وصفتها دار بونهامز للمزادات بأنها “حبر أزرق على منديل شمعي إسباني قياسي”، 220 ألف جنيه إسترليني (274824 دولارا) بعد وقت قصير من افتتاح المزاد، وفقا لموقع البائع على الإنترنت.

وفقا لـ”arynews”، ينتهي البيع عبر الإنترنت في 17 مايو/أيار ويبلغ السعر الإرشادي ما بين 300 ألف و500 ألف جنيه إسترليني.

وقال مارك ساندز، كبير مسؤولي التسويق في بونهامز: “لم يكن الأمر ملزما قانونيا أبدا، لكنه يمثل عاطفيا الرابط العميق أو بداية الارتباط العميق، الذي كان بين ليونيل وبرشلونة”.

إنجازات ميسي مع برشلونة

ساعد ميسي برشلونة على الفوز بـ35 لقبا، حيث شارك في 782 مباراة وسجل 674 هدفا، وغادر ميسي برشلونة في عام 2021 ويلعب الآن مع إنتر ميامي.

سوف تُسجل الفترة التي قضاها ليونيل ميسي في برشلونة في كتب التاريخ، حيث جلب مستوى من البراعة الفنية إلى الملعب لا يمكن لأحد أن ينافسه.

وبعد أن أمضى 17 موسمًا مليئا بالألقاب مع العملاق الكتالوني، أجبرت التعقيدات المالية لبرشلونة ميسي على مغادرة النادي في عام 2021، وفقا لـ”barcauniversal”.

ولكن على الرغم من مغادرة الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات بسبب ظروف غير مواتية، إلا أنه لا يزال يحمل للنادي مكانة كبيرة في قلبه.