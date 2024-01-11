منتخب غامبيا ينجو من كارثة جوية خلال رحلته للمشاركة في كأس أمم إفريقيا (فيديو)

أجبرت طائرة تابعة لشركة “اير كوت ديفوار” كانت تقل بعثة منتخب غامبيا للمشاركة في مسابقة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم على العودة إلى مطار العاصمة بانغول بعد إقلاعها بتسعة دقائق، بسبب نقص الأوكسجين في المقصورة.

وقال مدرب المنتخب توم سينتفيت إن أعضاء البعثة شعروا بالذعر وكانوا يخشون على حياتهم بعدما هبطت الطائرة اضطرارياً، ما سيؤخر وصولهم إلى كوت ديفوار التي تستضيف البطولة في الفترة بين 13 كانون الثاني/يناير الحالي و11شباط/فبراير المقبل.

وذكر الاتحاد الغامبي لكرة القدم في بيان: “عند الهبوط، أشارت التحقيقات الأولية إلى فقدان الضغط في المقصورة والأكسجين”. وتابع: “مع ذلك، يقوم الفريق الفني للشركة المُشغّلة للرحلة، طيران كوت ديفوار، بتقييم الوضع لتحديد سبب نقص الأكسجين وضغط المقصورة”.

وأضاف الاتحاد “كل عضو في الوفد آمن وبصحة جيدة”. وكتب سيدي جانكو، لاعب مانشستر يونايتد الإنكليزي السابق، في منشور على موقع إنستاغرام، إن بعض اللاعبين “أصيبوا بصداع قوي ودوخة شديدة”. وانتقد جانكو الذي نشر مقطع فيديو للفريق أثناء نزوله من الطائرة، اتحاد بلاده بسبب هذا الوضع “غير المقبول”.

وكان منتخب غامبيا في طريقه من بانغول إلى ياموسوكرو في كوت ديفوار، حيث يخوض أول مباراتين له في دور المجموعات، لكن الطائرة عادت أدراجها بعد دقائق من الإقلاع بسبب نقص في الأكسجين.

وقال المدرب “لحسن حظنا، أدرك الطيار المشكلة وبعد 9 دقائق في الجو عاد أدراجه ليهبط من جديد، خلدنا إلى النوم جميعا”.

ويلعب منتخب غامبيا، الملقب بـ”العقارب”، في المجموعة الثالثة رفقة السنغال والكاميرون وغينيا.

وقبل الرحلة بساعات هدد اللاعبون بعدم السفر لكوت ديفوار قبل الحصول على مكافآت قدرها 15 ألف دولار لكل لاعب قبل أن تتم التسوية مع الاتحاد المحلي للعبة.

لاعب غامبيا وثق ما حصل بفيديو

ونشر سعيدي جانكو لاعب مانشستر يونايتد السابق -الذي يلعب حاليا مع يانغ بويز بيرن بطل سويسرا- تفاصيل ما حدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب عبر إنستغرام “بمجرد أن ركبنا الطائرة الصغيرة التي تم استئجارها، لاحظنا الحرارة الهائلة التي جعلتنا جميعا نتصبب عرقا. أكد لنا طاقم الطائرة أن مكيفات الهواء ستعمل بمجرد أن نكون في الجو”.

وأضاف “امتزجت الحرارة غير الإنسانية مع نقص الأكسجين مما تسبب في صداع قوي لكثيرين ودوار شديد. وأكثر من ذلك بدأ الناس ينامون بعمق بعد دقائق من الإقلاع”.

وتابع جانكو “وبينما كنا في الجو أصبح الوضع أسوأ، مما ترك الطيار دون أي خيار آخر سوى تفعيل الهبوط الاضطراري عائدا إلى مطار بانجول بعد 9 دقائق من الإقلاع. حدث الهبوط بنجاح، لولا ذلك لكانت العواقب ستصبح أسوأ بكثير”.

وتخوض غامبيا أولى مبارياتها في البطولة القارية الإثنين بمواجهة السنغال حاملة اللقب.