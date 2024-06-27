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يورو 2024.. منتخب تركيا يستقل طائرة لمسافة 150 كلم فقط

استخدام طائرة خاصة لتنقل منتخب تركيا بين مدينتي هانوفر وهامبورغ أثار انتقادات الكثير من المدافعين عن البيئة لاسيما أن المسافة بينهما لا تتجاوز 150 كلم فقط.

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أثار قرار منتخب تركيا المشارك في كأس أوروبا لكرة القدم “يورو 2024” السفر بالطائرة من معسكره في هانوفر إلى هامبورغ، التي استضافت مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد التشيك، انتقادات واسعة من قبل منظمات بيئية ألمانية.

على الرغم من أن المسافة بين المدينتين لا تتجاوز 150 كيلومترًا، إلا أن منتخب تركيا اختار استئجار طائرة خاصة للرحلة، بدلاً من استخدام وسائل نقل أكثر استدامة مثل القطار.

وأدان فيرنر ريه، مسؤول النقل في الاتحاد الألماني للبيئة والحفاظ على الطبيعة، هذه الخطوة ووصفها بأنها “غير ضرورية على الإطلاق”. وأشار إلى أن “توازن ثاني أكسيد الكربون أسوأ بـ 10 إلى 20 مرة من رحلة القطار”.

ولم يقتصر الأمر على المنظمات البيئية، بل امتدت الانتقادات لتشمل مبادرة المواطنين لتخفيف أعباء الحركة الجوية في هامبورغ.

وأعرب رينيه شوارتز، المتحدث باسم المبادرة، عن استيائه من هذا القرار، خاصة وأن المدينة تفرض قيودًا صارمة على حركة المرور حول الملعب لتشجيع استخدام وسائل النقل العام.

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