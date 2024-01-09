الأسود والنسور والثعالب والأفيال.. من أين تأتي ألقاب منتخبات كأس أمم إفريقيا 2023؟

مع اقتراب مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار بين 13 كانون الثاني/يناير الجاري و11 شباط/فبراير من الانطلاق نعرفكم في التقرير التالي عن ألقاب المنتخبات المشاركة في البطولة المقترنة بالحيوانات أو رموز خاصة بها، فما هو لقب كل واحد منها؟

المجموعة الأولى – كأس أمم إفريقيا 2023: أفيال ونسور وكلاب برية وبرق

من الطبيعي والمنطقي أن يحمل المنتخب الإيفواري لقب الأفيال كون اسم البلد ككل مقترن بهذا الحيوان والعاج المستخرج من أنيابه البارزة.

يلقب منتخب غينيا الإستوائية بـ”نزالانغ ناسيونال” أو البرق الوطني بما أن هذه الدولة ذات المناخ الاستوائي مرتبطة لشكل وثيق بالعواصف الرعدية والبرق في سمائها.

يطلق على منتخب غينيا بيساو لقب “دجورتوس” وهو فصيلة من الكلاب البرية الشرسة التي أصبحت نادرة الوجود نتيجة لتعرضها للانقراض، كما أنها تعد جزءاً من موروث هذا البلد.

يكنى منتخب نيجيرا بـ”النسور الخضراء الخارقة”. ويأتي اللون نسبة لعلم البلاد وقد أطلق عليهم هذا اللقي في فترة التسعينيات من القرن الماضي.

المجموعة الثانية – كأس أمم إفريقيا 2023: قروش وأفاعي ونجوم وفراعنة

يعرف المصريون بـ “الفراعنة” وقد اطلق اللقب أيضاً عن منتخب بلادهم وذلك نسبة للحضارة القديمة التي تعود لآلاف السنين.

“القروش الزرقاء” هو اللقب الذي يطلق على منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) كونها ارخبيل جزر وتم اختيار اللون الأزرق نسبة للون علم البلاد.

“المامبا” وهو نوع من الأفاعي السوداء ويعد أطول ثعبان سام في إفريقيا وقد اتخذه منتخب موزمبيق لقباً له.

تعود تسمية منتخب غانا بـ”بلاك ستارز” أو النجوم السوداء للنجمة الموجدة على علم بلادهم باللون الأسود، كما يطلق عليهم لقب “برازيل إفريقيا” أيضاً.

المجموعة الثالثة – كأس أمم إفريقيا 2023: أسود وعقارب وفيل

يتخذ منتخب الكاميرون من “الأسود غير المروضة” لقباً له منذ ثمانينيات القرن الماضي.

اعتمد منتخب غامبيا لقب “العقارب”

يطلق على منتخب غينيا لقب “سيلي ناسيونال” أي الفيل بلغة قبائل “سوسو”.

يحمل منتخب السنغال بطل النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا لقب “أسود التيرانغا”، وتعني كلمة “تيرانغا” الضيافة بلغة “ولوف” المحلية ليتم تمييزه عن المنتتخبات الأخرى التي اختارت الأسود لقباً لها.

المجموعة الرابعة – كأس أمم إفريقيا 2023: محابون وثعالب وغزلان وخيول ومرابطون

“محاربو الصحراء” و”ثعالب الصحراء” لقبان يتميز بهما منتخب الجزائر، ويعود لقب الثعالب نسبة لحيوان “الفنك” الصحراوي الذي يعيش في جنوب البلاد.

تعد اللغة البرتغالية هي اللغة الرسمية في أنغولا، لذا يطلق على منتخبها “بارنكاش نيغراش” أي الغزلان السوداء التي تعيش فصيلة منها في مناطق عدة، وهي فصيلة مهددة بالانقراض.

يحمل الشعار الخاص لدولة بوركينا فاسو رسم حصانين يرفعان رمحين يتوسطها العلم، لذا تم اختيار لقب “الخيول” للمنتخب.

تعود تسمية منتخب موريتانيا بـ”المرابطون” لإرث قديم يمتد حتى “الدولة المرابطية” التي حكمت مناطق شاسعة في شمال غرب إفريقيا في القرنين 11 و12.

المجموعة الخامسة – كأس أمم إفريقيا 2023: نسور وأولاد ومحاربون

يلقب منتخب مالي باسم “النسور”. وجاء اللقب نتيجة لارتدائهم قمصاناً ألبسهم إياها المدرب الألماني كارل هاينز فيغانغ في فترة السبعينيات من القرن الماضي عليها نسر كبير في وسطها.

ويحمل منتخب تونس ايضاً لقب النسور، لكنه يميز نفسه بإضافة اسم المدينة التي تأسست من ورائها تونس ليصبح لقبه “نسور قرطاج”.

في عام 1992، وخلال إحدى مباريات منتخب جنوب إفريقيا لاحظ الصحافيون المتواجدون في الملعب أن الجماهير تصيح “بافانا بافانا” أي الأولاد بلغة زولو المحلية، ليصبح لقبهم حتى يومنا.

يعرف منتخب ناميبيا باسم المحاربين الشجعان وهو نسبة إلى النشيد الوطني الذي يحمل عنوان “أرض الشجعان”.

المجموعة السادسة – كأس أمم إفريقيا 2023: أسود وفهود ونجوم ورصاصات

يتخذ منتخب المغرب من “أسود الأطلس” لقباً له وذلك نسبة لفصيلة من الأسود التي عاشت في شمال إفريقيا وانقرضت قبل قرن من الزمن.

تغير لقب منتخب كونغو الديمقراطية مرتين، فحينما كانت الدولة تعرف باسم “زائير” كان لقب المنتخب حينها يعرف بالفهود، لكنه تحول إلى “سيمبا” إي الأسد من تم تعديل اسم الدولة، غير أن الجماهير رفضته وأعيد لقب الفهود.

يعرف منتخب تنزانيا باسم “نجوم ملوك الطوائف” كون بلدهم يحتوي على ثقافات وأديان وطوائف متعدد وسط تعايش واندماج.

تحتوي زامبيا على ثروة نحاسية كبيرة في باطن أرضها، ومن هنا أطلق على المنتخب لقب “شيبولوبولو” أي الرصاصات النحاسية، وترمز الرصاصات إلى قوتهم وسرعتهم.