السعودية تستكمل ملف استضافة كأس العالم 2034

حصل ملف المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 على موافقة رسمية من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بعد استكمال المتطلبات التفصيلية للملف.

وسيتم تقديم كتاب العرض إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في باريس من قبل وفد برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأكد الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل أن هذا الدعم المقدم من القيادة السعودية ساهم في جعل المملكة مركزا رياضيا عالميا خلال فترة من النمو والتحول الكبير.

وأضاف: “نحن ملتزمون باستضافة بطولة كأس عالم استثنائية، بمشاركة 48 فريقا في دولة واحدة لأول مرة”.

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل: “إن إشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي على ملف السعودية يعكس التزامه بالارتقاء بالرياضة السعودية بما يتماشى مع رؤية 2030، ورعاية الرياضيين القادرين على المنافسة على أعلى مستوى. ونهدف إلى إبراز التحول الذي تشهده بلادنا، وشبابها النابض بالحياة، وقدرتها على استضافة الأحداث الرياضية الكبرى”.

وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس” سيتم عقد حفل تسليم كتاب العطاء الرسمي في باريس.

وسيضم الوفد، بقيادة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، طفلين من مراكز تدريب الشباب الإقليمية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، مما يرمز إلى طموح جيل الشباب السعودي لاستضافة الحدث الكروي الأول في العالم.

بدأت رحلة عرض كأس العالم 2034 لكرة القدم في 4 أكتوبر 2023، عندما أعلنت المملكة العربية السعودية عن نيتها تقديم العرض.

وأعقب ذلك تقديم خطاب النوايا الرسمي إلى فيفا والكشف عن هوية العلامة التجارية للعرض تحت شعار “ننمو معا” وستنتهي فترة تقديم العروض في ديسمبر عندما يعلن فيفا الدولة المضيفة لكأس العالم 2034 خلال اجتماع الجمعية العمومية.