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أول ملعب مغلق يحتضن مباراة نهائية في تاريخ كأس العالم

ستكون البطولة بأكملها رائدة في حد ذاتها حيث ستستضيفها قارة واحدة وليس دولة واحدة.

فريق التحرير by فريق التحرير

من المقرر أن يكون نهائي كأس العالم لكرة القدم 2026 مناسبة تاريخية بعد أن تم الكشف عن مكان المباراة النهائية.

ستكون البطولة بأكملها رائدة في حد ذاتها حيث ستستضيفها قارة واحدة وليس دولة واحدة.

ستتقاسم المكسيك وكندا والولايات المتحدة مسؤولية استضافة المباريات رقم 104 القياسية، مع تقديم الشكل الجديد المثير للجدل لكأس العالم لأول مرة.

يتطلب الشكل المعدل لعب 72 مباراة في دور المجموعات في 15 يوما، مما يتطلب لعب ما يصل إلى 5 مباريات متتالية في أول جولتين من المباريات.

تعني هذه التغييرات أن بعض الفرق ستحصل على 4 أيام فقط من الراحة على مدار مرحلة المجموعات.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” مدينة دالاس لتكون مقره الرئيسي للبطولة، على حساب نيويورك وميامي، وتم تأكيد مكان إقامة المباراة النهائية على ملعب AT&T.

كأس العالم

ويعني هذا القرار أنه لأول مرة في تاريخ المسابقة، ستقام المباراة النهائية داخل قاعة مغلقة، وليس في ملعب مفتوح.

يعد ملعب AT&T واحدا من أغلى الملاعب الرياضية التي تم بناؤها على الإطلاق، حيث بلغت تكاليف البناء النهائية حوالي 1.2 مليار دولار، وفي كل مكان تتجه إليه، ستلاحظ مستوى التفاصيل والرفاهية التي ساهمت في إنشاء هذا الملعب ذي المستوى العالمي.

بمجرد دخولك، سيتم الترحيب بك من خلال قوسين فولاذيين يبلغ طولهما 300 قدم يمتدان على طول قبة الملعب، بغض النظر عن مكان تواجدك، ستتمكن من مشاهدة المباراة على واحدة من شاشات LCD البالغ عددها 3000 شاشة، بما في ذلك الأجنحة الفاخرة والردهات ومناطق الامتياز.

يعد ملعب AT&T موطنا لواحدة من أكبر لوحات عرض الفيديو عالية الدقة 1080 بكسل في العالم. يبلغ وزنها 1.2 مليون رطل وتحتوي على 25000 قدم مربع من شاشات الفيديو.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...