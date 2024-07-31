ملعب أرامكو في الخبر يكتمل في 2026 بـ 47 ألف مقعد

أعلنت أرامكو السعودية، اليوم، عن بدء العمل في إنشاء “ملعب أرامكو” في مدينة الخبر بالتعاون مع مجموعة “روشن” بطاقة استيعابية تصل إلى نحو 47 ألف مقعد.

ويتوقع اكتمال العمل في الملعب الجديد الذي سيتم إنشاؤه في مدينة الخبر بحلول عام 2026، ليصبح الملعب الرئيس لنادي القادسية المملوك لأرامكو السعودية، وأحد المقار الرئيسة لفعاليات بطولة كأس آسيا التي ستستضيفها السعودية في عام 2027.

وتعمل أرامكو السعودية بالتعاون مع مجموعة “روشن”، المطوّر العقاري الوطني وإحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، على بناء ملعب لكرة القدم، يجسّد أحدث التقنيات العالمية، وأنظمة التبريد المتكاملة، لتوفير بيئة مثالية للمتفرجين.

ويستوحي الملعب تصميمه من شكل الدوامة المائية المعتادة رؤيتها على سواحل مدينة الخبر، حيث يدمج شكل الملعب بين الأصالة والابتكار.

ويعزز التصميم المعماري مكانة السعودية كمُضيف لكأس آسيا لكرة القدم 2027، حيث من المتوقع أن يكون الملعب المحطة الأساسية لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية والترفيهية في المنطقة، والوجهة الرائدة في المنطقة الشرقية بما يحتويه من أقسام وأجنحة لكبار الشخصيات، ومرافق مصممة لتراعي احتياجات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال نبيل الجامع النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية: “ترى أرامكو أن للرياضة دورا فعالا تلعبه في إيجاد الفرص، وتحسين جودة الحياة، والتأثير الإيجابي في المجتمع. ولهذا، فإننا نطمح لأن يكون ملعب أرامكو منارة للفعاليات الرياضية والترفيهية والمجتمعية الوطنية والدولية في المنطقة الشرقية”.

وأضاف “نهدف من خلال هذا المشروع إلى تطوير البرامج الصحية وتشجيع المشاركة في الألعاب الرياضية، وتوسيع المشاركة المجتمعية، والإسهام في التنمية الاجتماعية. ويُعد هذا مثالًا على مواصلة دورنا في إطلاق المبادرات التي تُحدث أثراً ملموساً وإيجابياً في المجتمعات التي نعمل فيها”.