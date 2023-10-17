نائب ديمقراطي يطالب بايرن ميونيخ وألمانيا بطرد نصير مزراوي لمساندته فلسطين

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن نائباً في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الألماني يدعى يوهانس شتاينيغر، طالب بطرد اللاعب الدولي المغربي نصير مزراوي من نادي بايرن ميونيخ وألمانيا ككل، بسبب دعمه لفلسطين.

وقال يوهانس: “أعزائي مسؤولي (نادي) بايرن، يرجى طرده (مزراوي) على الفور، كما يجب على الدولة استخدام الإمكانيات المتاحة لها، لطرده من ألمانيا”.

وبدوره، أصدر نادي “بايرن ميونخ” بياناً ندد بموقف اللاعب المغربي.

وقال: “يعرف الجميع، بما في ذلك كل موظف وكل لاعب، القيّم التي يمثلها النادي، والتي تقوم على دعم إسرائيل”.

وأضاف البيان: “نحن قلقون بشأن أصدقائنا في إسرائيل ونقف معهم. في الوقت نفسه، نأمل في التعايش السلمي لجميع الناس في الشرق الأوسط”.

كما اتهمت صحيفة “بيلد” الألمانية نصير مزراوي بأنه “مؤيد للإرهاب”.

واضطر مزراوي للرد لتوضيح موقفه، برسالة مطولة عبر منصة” انستغرام”.

وقال مزراوي: “بادئ ذي بدء، أود أن أقول إنه من المخيب للآمال حقا أن أضطر إلى شرح ما أدافع عنه، هناك وضع يقتل فيه الآلاف من الأبرياء. وموقفي هو أنني سأعمل من أجل السلام والعدالة في هذه القضية”.

وتابع: “سأظل دائما ضد كل أنواع الإرهاب والكراهية والعنف، وهذا شيء سأدعمه دائماً. اليوم، لا يتعلق الأمر بما أعتقده أو ما تعتقده، فالأبرياء يموتون كل يوم بسبب هذا الصراع الرهيب”.