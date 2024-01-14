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“وسط الجبهة”.. رد نارى من مصطفى محمد على نجم منتخب المغرب

تعرف إلى رد اللاعب الدولي المصري، مصطفى محمد، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، على تصريحات الدولي المغربي، عز الدين أوناحي.

فريق التحرير
"وسط الجبهة".. رد نارى من مصطفى محمد على نجم منتخب المغرب
"وسط الجبهة".. رد نارى من مصطفى محمد على نجم منتخب المغرب

وجه اللاعب الدولي المصري، مصطفى محمد، نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم، ردا ناريا على تصريحات الدولي المغربي، عز الدين أوناحي، نجم منتخب المغرب، وذلك خلال المؤتمر الخاص بمباراة مصر وموزمبيق ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 كوت ديفوار.

وكان عز الدين أوناحي، لاعب المغرب، ذكر أن مصر البطل التاريخي لإفريقيا لا يقدم مباريات رائعة، لكنه يستطيع إدارة اللقاءات.

وسط الجبهة

"وسط الجبهة".. رد نارى من مصطفى محمد على نجم منتخب المغرب

وتعليقا على تصريحات نجم المنتخب المغربي، قال مصطفى محمد: لم أسمع ما قاله، لكن لدينا 7 بطولات ونريد الفوز باللقب الـ 8، إذا قال ذلك يتعين عليه فعل ما نقوم به للفوز بالبطولات.

وقال أوناحي، لاعب نادي مارسيليا الفرنسي، في تصريحات لصحيفة “لا بروفانس” الفرنسية: “مصر التي توجت بلقب كأس أمم إفريقيا 7 مرات من قبل، لا تقدم مباريات رائعة، لكنها تعرف كيف تدير الأمور”.

وتابع ساخراً: “منتخب مصر يمكنه أن يسجل هدفًا واحدًا فقط من ركلة ثابتة، ثم يسقط أحد اللاعبين على اليمين والآخر على اليسار”.

"وسط الجبهة".. رد نارى من مصطفى محمد على نجم منتخب المغرب

ويفتتح منتخب مصر، مساء اليوم الأحد، مشواره في بطولة كأس إفريقيا 2023، المقامة في كوت ديفوار، بمواجهة موزمبيق، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وتوّجت مصر بكأس إفريقيا 7 مرات أعوام.. 1957، و1959، و1986، و1998، و2006، و2008، و2010، في حين لم يحصد “أسود الأطلس” اللقب إلا مرة واحدة عام 1976.

المغرب لديها فرصة جيدة للفوز

"وسط الجبهة".. رد نارى من مصطفى محمد على نجم منتخب المغرب

ووجه أوناحي نصيحة لزملائه في الفريق قائلاً : أقول لهم أن نلعب كفريق، وأن نكون مركزين في كل مباراة. إذا فعلنا ذلك، فلدينا فرصة جيدة للفوز بالكأس.

يذكر أن أوناحي، 23 عامًا، لعب 26 مباراة بقميص ناديه الحالي أولمبيك مارسيليا منذ انضمامه قادما من صفوف أنجيه في يناير 2023، مقابل 10 ملايين يورو بعد التألق الكبير في بطولة كأس العالم الماضية.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...