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Posted inكرة قدمأخبار أريبيان بزنس

مصر تهزم إسبانيا 2-1 لتتصدر المجموعة وتحجز مكانها في ربع نهائي أولمبياد باريس

فوز مصر على إسبانيا بهدفين لهدف في أولمبياد باريس

فريق التحرير by فريق التحرير

تصدر منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم المجموعة الثالثة في أولمبياد باريس بعد الفوز على منتخب إسبانيا في المباراة النهائية لدور المجموعات والتي دخلتها اسبانيا وهي متأهلة أصلا.

وكان التعادل اليوم الثلاثاء ضد مصر كافياً لإسبانيا لتأمين المركز الأول لكن المباراة أسفرت عن الهزيمة 1-2 أمام مصر في مباراة اتسم فيها منتخب مصر بأنه أكثر ديناميكية على أرض الملعب.

وكانت مصر تحتاج إلى نقطة واحدة على الأقل للوصول إلى ربع النهائي لكنها حصلت على ثلاث نقاط والمركز الأول.

و بدا أداء مصر أكثر قوة في الهجوم مع تهديد إبراهيم عادل ، الذي سجل الهدف الأول لاحقًا، مرمى إسبانيا في الدقيقتين السادسة والخامسة عشرة بتسديدتين من داخل منطقة الجزاء تصدى لهما بينات تورينتس وكريستيان موسكيرا على التوالي.

احتاج اللاعب المصري رقم 10 إلى الخروج من منطقة الجزاء لإيجاد المساحة المناسبة له. وهذا ما فعله في الدقيقة الأربعين. تمريرة طويلة من قلب الدفاع عمر فايد إلى زيزو، الذي فاز في اقتناص الكرة مع ميغيل جوتيريز، الذي انتهى به الأمر على الأرض مطالبًا بخطأ. وحاولت إسبانيا الرد لكنها فشلت. وبعد فرصة مزدوجة من سامو عمروديون ، وتسديدة من سيرجيو جوميز أبعدها المدافع حسام عبد المجيد عن خط المرمى، كانت إسبانيا تضغط بقوة عندما ارتكب جون باتشيكو خطأ في الدقيقة 62. وجد إبراهيم عادل نفسه في مواجهة فردية مع أليخاندرو إيتوربي، مسجلاً هدفين حاسمين.

ورغم أن أسبانيا قلصت الفارق بضربة رأس من سامو عمروديون في الدقيقة 90، مما وضع إسبانيا على بعد هدف واحد من صدارة الترتيب قبل عشر دقائق من نهاية الوقت بدل الضائع، إلا أنهم لم يخلقوا فرصًا واضحة للتسجيل.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...