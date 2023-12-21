يسدل الستار على بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا بالمملكة العربية السعودية، بمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي في نهائي البطولة اليوم الجمعة، في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة.

مانشستر سيتي تأهل إلى النهائي بعد التغلب على فريق أوراوا الياباني بطل آسيا في نصف نهائي المسابقة بنتيجة (3-0)، بينما صعد الفريق البرازيلي بعد التغلب على بطل إفريقيا، النادي الأهلي المصري بثنائية نظيفة.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

منذ بداية البطولة وحتى نهايتها، تنقل كل مبارياتها حصريا في منطقة الشرق الأوسط عن طريق شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

وتذاع المباراة في منطقة الشرق الأوسط بالتعليق العربي من خلال قناة SCC1 عبر تردد 12523 على القمر الصناعي المصري نايل سات، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

ومن خلال القمر الصناعي عرب سات، تبث القناة السعودية الناقلة للمباراة من خلال تردد 12418، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، بمعامل تصحيح الخطأ 5/6.

القنوات المفتوحة لنقل مباراة مانشستر سيتي وفلومينينسي

تبث أكثر من قناة مفتوحة من خارج منطقة الشرق الأوسط المباراة مجانا، ويمكن للجمهور الوصول إليها من خلال التقاط الأقمار الصناعية الخاصة بها.

قناة “تي في 5” التركية تبث المباراة من خلال القمر الصناعي “تركسات 42 شرقا” على تردد 12356، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 7100.

بينما تنقل قناة “تي في 8” المباراة ذاتها على نفس القمر الصناعي، بتردد 12346، باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 9600.

وتذيع قناة “فارزيش” المباراة من خلال القمر الصناعي “عرب سات 26 شرقا”، على تردد 12265، باستقطاب أفقي ومعدل ترميز 30000.

تجربة جديدة

ويشهد ملعب الجوهرة تجربة جديدة من نوعها على الفريقين، حيث لم يسبق لمانشستر سيتي أو فلومينينسي لعب نهائي كأس العالم للأندية من قبل.

السيتي وصل إلى مونديال الأندية لأول مرة في تاريخه بعد الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

على الجهة الأخرى وصل فلومينينسي للبطولة بعد الفوز أيضا بأول ألقابه في بطولة “كوبا ليبرتادوريس” عقب التغلب على بوكا جونيورز الأرجنتيني.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، سيلفا.

خط الهجوم: فودين، غريليتش، ألفاريز.

التشكيل المتوقع لفريق فلومينينسي

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: كزافييه، نينو، فيليبي ميلو، مارسيلو

خط الوسط: نيتو، مارتينيلي، جانسو

خط الهجوم: جون أرياس، جيرمان كانو، كينو