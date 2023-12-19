مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا في كأس العالم للأندية اليوم 19-12-2023

مباراة كبرى جديدة يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بين مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، وأوراوا الياباني بطل آسيا في نصف نهائي مونديال الأندية، اليوم، الثلاثاء، في تمام التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

ويلعب الفائز بالمباراة مع فريق فلومينينسي البرازيلي في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، بينما يلعب الخاسر مع الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع قبل موعد النهائي بثلاث ساعات.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأوراوا والقنوات الناقلة

تنقل قنوات SSC الرياضية السعودية كل مباريات البطولة حصريا، بالإضافة إلى بعض القنوات على أقمار أوروبية تنقل البطولة مجانا.

المباراة تنقل في الشرق الأوسط بالتعليق العربي على قناة SSC1 عبر تردد 12523 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

ومن خلال القمر الصناعي عرب سات، تبث القناة السعودية الناقلة للمباراة من خلال تردد 12418، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، بمعامل تصحيح الخطأ 5/6.

القنوات المفتوحة لنقل مباراة مانشستر سيتي وأوراوا

ينقل القمر الصناعي “تركسات 42 شرقا” عبر قناة “تي في 5” التركية مباراة مانشستر سيتي وأوراوا بث مباشر، على تردد 12356، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 7100.

وتنقل قناة “تي في 8” التركية المباراة عبر القمر الصناعي ذاته من خلال تردد 12346، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 9600.

كما ينقل القمر الصناعي “عرب سات 26 شرقا” تبث قناة فارزيش المباراة من خلال تردد 12265، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 30000.

أول مرة

يلعب مانشستر سيتي الإنجليزي في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخه، بعد أن نجح أخيرا في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ويأمل مانشستر سيتي في أن يفوز بلقب بطل العالم للمرة الأولى، حيث فاز بيب غوارديولا مدرب الفريق بكل الألقاب الممكنة رفقة فريقه الإنجليزي باستثناء مونديال الأندية.

السيتي حصد كل بطولة شارك بها مع غوارديولا، وعلى رأسها دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي الممتاز، والكؤوس المحلية في إنجلترا، وكؤوس السوبر المحلية والأوروبية.

حكم سعودي لمباراة مانشستر سيتي وأوراوا

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على تعيين الحكم الدولي السعودي، محمد الهويش لإدارة نصف نهائي كأس العالم للأندية بين مانشستر سيتي وأوراوا.

ويعاون الهويش في المباراة كل من، خلف الشمري، وياسر السلطان، أملا في تقديم أداء تحكيمي عالمي يليق بالحدث الضخم الذي تستضيفه السعودية.

التشكيل المتوقع لفريق أوراوا

حراسة المرمي: نيشيكاوا.

خط الدفاع: إيتو، ماريوس، كويزومي، كانتيه.

خط الوسط: تاكاهرو، أكيموتو، أيواوا.

خط الهجوم: تومواكي، كايتو، شولتز.

التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيديرسون

خط الدفاع: ووكر، ستونز، دياز، جفارديول.

خط الوسط: رودري، كوفاسيتش، سيلفا.

خط الهجوم: فودين، غريليتش، ألفاريز.