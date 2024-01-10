يمكن مشاهدة مباراة تونس والرأس الأخضر، مساء اليوم الأربعاء 10 يناير 2024، في إطار الاستعدادات للمشاركة في أمم إفريقيا 2023.

وتعتبر مباراة تونس والرأس الأخضر، آخر التجارب الودية التي يخوضها “نسور قرطاج”، قبل المشاركة في كأس أمم أفريقيا كوت ديفوار 2023، التي تنطلق منافساتها السبت المقبل حتى 11 فبراير القادم.

موعد مشاهدة مباراة تونس والرأس الأخضر

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تونس والرأس الأخضر في تمام الساعة الـ 7.30 مساء اليوم الأربعاء، على ملعب حماد العقربي في رادس.

وسيدير المباراة الودية بين تونس والرأٍس الأخضر، طاقم حكام جزائري، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة التونسية الوطنية 1 على القمر نايل سات.

ومطلع الأسبوع الجاري، كان منتخب تونس قد تعادل سلبيا مع منتخب موريتانيا.

ويخوض منتخب تونس منافسات كأس الأمم الأفريقية على رأس المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانب منتخب تونس مع منتخبات جنوب أفريقيا ومالي وناميبيا.

قائمة منتخب تونس و منتخب الرأس الأخضر

أما منتخب الرأس الأخضر فيلعب في في المجموعة الثانية التي تضم منتخبات مصر وغانا وموزمبيق.

وجاءت قائمة منتخب تونس المشاركة في البطولة الأفريقية، في حراسة المرمى كلا من أيمن دحمان البشير – معز حسن – بن سعيد.

أما في خط الدفاع فضمت القائمة كلا من، يان فاليري – أسامة الحدادي – علي معلول – حمزة الجالصي – علي العابدي منتصر الطالبي- وجدي كشريد – ياسين مرياح – علاء غرام.

وتضم قائمة اللاعبين في خط الوسط كلا من، محمد الحاج محمود- محمد علي بن رمضان – – عيسى العيدوني – أنيس بن سليمان – حمزة رفيعة – حسام تقا – إلياس السخيري.

وضمت قائمة منتخب تونس في خط الهجوم كلا من إلياس العاشوري – هيثم الجويني – يوسف المساكني – نعيم السليتي -سيف الله اللطيف- طه ياسين الخنيسي – بسام الصرارفي – مرتضى بن وناس.

وستقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوا، بمشاركة 24 منتخبا.