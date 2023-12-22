مشاهدة مباراة النصر والاتفاق اليوم 22- 12-2023

يواجه نادي النصر نظيره الاتفاق، اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين «روشن» على ستاد الأول بارك معقل العالمي.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتفاق اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة النصر والاتفاق في الدوري السعودي بث مباشر

النصر بقيادة كريستيانو رونالدو يتسلح بالأرض والجمهور ، يبحث عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومواصلة ملاحقة فريق الهلال صاحب المركز الأول.

ويأتي النصر في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 37 نقطة من 16 مباراة شهدت 12 مباراة فوز ومباراة تعادل، وخسارة في ثلاث مباريات.

ويسعى فريق الاتفاق تحت قيادة مدربه ستيفن جيراراد، للفوز وحصد نقاط المباراة لتحسين ترتيبه جدول الدوري، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 24 نقطة، بواقع ستة انتصارات و ستة تعادلات، وتلقى الخسارة في خمس مباريات.

موعد والقناة الناقلة لمباراة النصر والاتفاق اليوم في الدوري السعودي

الموعد: الساعة 6 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة: قناة SSC 5HD.

تشكيل النصر

حراسة المرمي: نواف العقيدي

خط الدفاع: على لاجامى – اليكس تيليس – إيمريك لابورت – سلطان الغنام

خط الوسط :مارسيلو بروزوفيتش – مونتيرو – فوفانا

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – أندرسون تاليسكا – ساديو ماني.

تشكيل الاتفاق