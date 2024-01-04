موعد مشاهدة مباراة الجزائر وتوجو 6-1-2024 والقنوات الناقلة

يخوض منتحب الجزائر مباراة ودية مع منتخب توجو بالعاصمة لومي قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تنطلق بعد أيام.

ويواصل منتخب الخضر تحضيراته وعرفت الحصة التدريبية مشاركة كل اللاعبين، بما فيهم المدافع ريان آيت نوري، الذي كان يعاني من الزكام.

ومن المنتظر أن يلتحق الحارس زغبة بمعسكر الخضر، بعد أن وجهت له الدعوة، لتعويض غويري في القائمة النهائية المعنية بخوض غمار كأس أمم إفريقيا.

التشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر أمام توجو

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

الدفاع: يوسف عطال – رامي بن سبعيني – عيسى ماندي – زين الدين بلعيد

الوسط: عبد القهار قادري – هشام بوداوي

الهجوم: رياض محرز – يوسف بلايلي – بغداد بونجاح

التشكيل المتوقع لمنتخب توجو أمام الجزائر

حراسة المرمى: مينساه

الدفاع: بيسيلي – روماو – أهولو – ديجني

الوسط: بيبو – بلاكا – ديرمين

الهجوم: ناري – دينكي – ازيانبيغي

موعد مباراة منتخب الجزائر وتوجو

اليوم: الجمعة

التاريخ- 5-1 – 2024

الساعة: التاسعة ليلا بتوقيت الجزائر، الساعة 11 مساءً بتوقيت السعودية

حكام مباراة الجزائر وتوجو

الحكم الرئيسي لافيو ليغالي

مساعد أول – لوسيا هونتونو

مساعد ثاني – أغوستين كوبيماد

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو الودية

سيتم نقل مباراة الجزائر وتوجو القادمة الودية عبر قناة الجزائرية السادسة، حيث أنها الناقل الحصري للمباراة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

مشاركة المنتخب الجزائري في كأس إفريقيا

يشارك المنتخب الجزائري لكرة القدم في كأس إفريقيا 2024 بكوت ديفوار، بعد خروجه من الدور الأول في كأس إفريقيا الماضية. يتوقع الجزائريون أن يحقق الخضر نتيجة إيجابية، خاصة وأن القرعة أوقعتهم في مجموعة في متناولهم.

وأكد كلا من المدرب الوطني، جمال بلماضي، والقائد، رياض محرز، أن هدف المنتخب هو التتويج بلقب كأس إفريقيا. يواجه الخضر أنغولا في الجولة الأولى، ثم بوركينافاسو، ثم موريتانيا.

يوسف بلايلي جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا

وأكد الدولي الجزائري يوسف بلايلي، أنه جاهز للمشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023، ويسعى للتألق ومساعدة المنتخب الجزائري على تحقيق اللقب.

ويتوقع أن يلعب بلايلي دورًا أساسيًا في المنتخب الجزائري، خاصة في ظل غياب أمين غويري ومحمد الأمين عمورة في أول مباراة.

تألق بلايلي في نسخة 2019 من كأس أمم إفريقيا، حيث ساهم في تتويج الخضر باللقب.