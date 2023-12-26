تعرف إلى موعد مباراة الاتحاد والنصر، كلاسيكو جديد ومثير يشهده دوري روشن السعودي “الدوري السعودي” للمحترفين”، والتي يسعى فيها نادي النصر السعودي إلى استغلال ظروف نادي الاتحاد السعودي، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2023، الساعة الـ 9 مساء بتوقيت السعودية، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 17 من البطولة المحلية.

والتقى قطبا الكرة السعودي، في 100مباراة من قبل، فاز نادي الاتحاد السعودي في 38 مباراة، وفاز نادي النصر السعودي في 29 مباراة، وتعادل الفريقين في 33 مباراة، سجل خلال المائة مباراة نادي الاتحاد 147 هدفًا، بينما سجل نادي النصر 120 هدفا.

مواجهة خاصة بين رونالدو وبنزيمة

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم 26- 12- 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

ويتضمن الكلاسيكو السعودي، اليوم الثلاثاء، بين نادي الاتحاد السعودي، ونادي النصر، مواجهة خاصة تغلب عليها الذكريات، تجمع بين الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر، ضد الفرنسي كريم بنزيمة قائد الاتحاد السعودي، بعدما كانا يتقاسمان الإنجازات، وكتابة التاريخ سويًا خلال لعبهما بجانب بعضهم في ريال مدريد الإسباني.

ونجح رونالدوا في اعتلاء قمة هدافي الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن” حتى الآن برصيد 17 هدفًا، ويلاحقه الصربي ميتروفيتش مهاجم الهلال بفارق هدف، بينما بنزيمة سجل حتى الآن 9 أهداف فقط، ويحل بالمركز التاسع في قائمة هدافي الدوري السعودي.

? بنزيما ? رونالدو



أنظار العالم تتجه نحو سادس مواجهة بينهما ?

بنزيما يتصدر بانتصارين، مقابل فوز واحد لرونالدو، والتعادل في مواجهتين ?#الاتحاد_النصر | #yallaRSL pic.twitter.com/sXjn5yWjY1 — دوري روشن السعودي (@SPL) December 26, 2023

ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

يحل نادي الاتحاد السعودي، في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 28 نقطة، فاز في 8 مباريات، وتعادل في 4 مباريات، وخسر 5 مباريات.

بينما ينفرد نادي النصر السعودي، في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40 نقطة، فاز في 13 مباراة، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر 3 مباريات.

الاتحاد السعودي يسعى لمصالحة جماهيره

وقبل مباراة نادي النصر السعودي اليوم الثلاثاء، يعاني نادي الاتحاد السعودي، من عدة مشاكل فنية، ومعنوية أثرت على نتائجه وأبعدته عن المنافسة على الدوري، وتفاقمت تلك المشاكل بعد الإصابات المتلاحقة لعدد من لاعبيه، ولا سيما في خط الدفاع الذي يفتقر لأكثر من 5 لاعبين.

ورغم هذه الظروف، إلا أن نادي الاتحاد السعودي، يأمل في استعادة توازنه، ومصالحة جماهيره العريضة عبر تحقيق الفوز على نادي النصر السعودي، خصوصاً أنه يمتلك أسماء مميزة في معظم المراكز، يتقدمهم الفرنسي كريم بنزيمة، ومواطنه نغولو كانتي، والبرازيليين رومارينيو، وإيجور كورنادو، وفابينيو، إلى جانب السعوديين، فيصل الغامدي، وحسن كادش.

النصر يسعى لتقليص الفارق مع الهلال السعودي

في المقابل، يسير نادي النصر السعودي، بشكل جيد في جميع البطولات التي يشارك فيها، ويعتبر حالياً في أفضل حالاته في ظل تكامل صفوفه.

ويتطلع نادي النصر السعودي هذا المساء إلى تحقيق الفوز الثالث تواليا في الدوري، وتقليص الفارق مع الهلال المتصدر إلى 7 نقاط.

ويمتلك النصر مجموعة من العناصر المميزة بقيادة أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 17 هدفاً، ومواطنه أوتافيو، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي تاليسكا، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإيفواري سيكو فوفانا، وسلطان الغنام، وعلي لاجامي.. وغيرهم.

موعد مباراة الاتحاد والنصر اليوم 26- 12- 2023 في الدوري السعودي

تقام مباراة الاتحاد والنصر، اليوم الثلاثاء 26 ديسمبر2023 في الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن“، في الساعة الـ 9 مساء بتوقيت السعودية، والـ 10 مساء بتوقيت الإمارات، والـ 8 مساء بتوقيت مصر.

قنوات مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم الثلاثاء 26- 12- 2023 في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم 26- 12- 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تذاع مباراة مباراة الاتحاد والنصر اليوم الثلاثاء 26- 12- 2023 في دوري روشن السعودي، المؤجلة من الجولة الـ 17 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن”، عبر شبكة قناة السعودية الرياضية ” SSC Sport “، على قناة SSC Sport 1، كما سيتم نقلها بالبث المباشر عبر منصة شاهد Vip.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والنصر اليوم 26- 12- 2023 في الدوري السعودي

مباراة الاتحاد والنصر اليوم الثلاثاء 26- 12- 2023 في دوري روشن السعودي، تذاع على قناة SSC 1 HD يمكن متابعتها من خلال القمر الصناعي “عرب سات” من خلال التردد التالي.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام النصر اليوم 26- 12- 2023 في الدوري السعودي

حراسة المرمى: المعيوف.

خط الدفاع: زكريا هوساوى، وفابينيو، وحسن كادش، ومروان الصحفى.

خط الوسط: إيغور كورنادو، و نجولو كانتي، وفيصل الغامدي.

خط الهجوم: كريم بنزيمة، وعبدالرزاق حمدالله، و رومارينيو.

تشكيل النصر المتوقع أمام الاتحاد في الدوري السعودي اليوم 26- 12- 2023

مشاهدة مباراة الاتحاد والنصر اليوم 26- 12- 2023 في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: إيمريك لابورت، وأليكس تيليس، وسلطان الغنام، وعلي لاجامي.

خط الوسط: سيكو فوفانا، ومارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، وأندرسون تاليسكا، وساديو ماني.

معلق مباراة الاتحاد والنصر اليوم 26- 12- 2023 في الدوري السعودي

يعلق كل من فارس عوض، ومحمد حسين، وفهد عريشي، على مباراة الاتحاد والنصر اليوم الثلاثاء 26- 12- 2023 في الدوري السعودي، عبر قناة SSC Sport 1.

كما يعلق فارس عوض، على المباراة، عبر منصة شاهد Vip.

حكام مباراة الاتحاد والنصر اليوم 26- 12- 2023 في الدوري السعودي

عينت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، طاقم تحكيم يوناني لإدارة مباراة نادي الاتحاد السعودي، والنصر في دوري”روشن” السعودي، وهم الحكم اليوناني، أناستاسيوس سيديروبولس كحكم ساحة، يعاونه الثنائي اليوناني، بوليكنوريس كوستاراس، ولازاروس ديميترياديس، فيما سيتولى الحكم السعودي فريح الجلعود مهمة الحكم الرابع.