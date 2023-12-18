مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية اليوم 18-12-2023

يحتضن ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، مواجهة من العيار الثقيل، بين الأهلي المصري، وفلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، الاثنين، بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الأهلي يشارك في البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الفريق البرازيلي بعد تتويجه بلقب كوبا ليبرتادوريس، بعد أن أصبح بطلا لقارة أمريكا الجنوبية بالتغلب على العملاق العريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في النهائي.

مشاهدة مباراة الأهلي وفلومينينسي والقنوات الناقلة

في منطقة الشرق الأوسط تنقل قنوات SSC السعودية مباريات البطولة بشكل حصري، لكن هناك عدة قنوات أخرى مفتوحة على أقمار صناعية خارج نطاق الشرق الأوسط تنقل المباراة مجانا.

وتبث قناة SSC1 المباراة على تردد 12523 عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

كما تبث القناة عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال تردد 12418، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، بمعامل تصحيح الخطأ 5/6.

القنوات المفتوحة لبث مباراة الأهلي وفلومينينسي مجانا

من خلال القمر الصناعي “تركسات 42 شرقا” تنقل قناة “تي في 5” التركية مباراة الأهلي وفلومينينسي بث مباشر، على تردد 12356، واستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 7100.

وعلى القمر نفسه تنقل قناة “تي في 8” التركية المباراة من خلال تردد 12346، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 9600، ويمكن استقبال القناة أيضا بشكل مجاني دون الحاجة لدفع اشتراكات.

ومن خلال القمر الصناعي “عرب سات 26 شرقا” تبث قناة فارزيش المباراة من خلال تردد 12265، باستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 30000، ويمكن أيضا استقبالها بشكل مجاني.

الظهور الأول لفريق فلومينينسي

لم يسبق للبطل البرازيلي، فلومينينسي الظهور في كأس العالم للأندية من قبل، ويشارك للمرة الأولى في مونديال السعودية بعد أن نجح أخيرا في تحقيق لقب كوبا ليبرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

فلومينينسي كشف من خلال نجومه، وعلى رأسهم البرازيلي مارسيلو، من أنهم سافروا إلى السعودية من أجل الفوز في نصف النهائي ثم تحقيق اللقب في المباراة النهائية.

خبرة الأهلي في المونديال

على النقيض، يشارك النادي الأهلي المصري للمرة التاسعة في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق له المشاركة في نصف النهائي 5 مرات، ويلعب اليوم للمرة السادسة في تاريخه بنصف النهائي.

الأهلي سبق له مواجهة الكثير من الفرق البرازيلية في البطولة، سواء في نصف النهائي، أو مباريات الميدالية البرونزية، ولم يحقق الفوز سوى مرة واحدة على حساب بالميراس وقت أن حصد الميدالية البرونزية.

ويأمل الأهلي في تحقيق أول في تاريخه بمباريات نصف نهائي مونديال الأندية على حساب فلومينينسي، ليبلغ المباراة النهائية لأول مرة، وينتظر الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني.

حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وهو البولندي المخضرم سيمون مارسينياك الذي سبق له إدارة أكثر من مباراة للنادي الأهلي.

الحكم البولندي حصل على الشارة الدولية من “فيفا” عام 2011، ولعب كأس العالم 2018، وأدار أكثر من 30 مباراة في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تحكيم آخر نهائي لكأس العالم عام 2022 بين الأرجنتين وفرنسا.

مارسينياك أدار مباراة الأهلي والزمالك في كأس مصر عام 2021، وكذلك أدار مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري في يناير 2023.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فلومينينسي

يلعب الأهلي بنفس تشكيل مباراة اتحاد جدة، مع إمكانية حدوث تغيير واحد فقط في خط الوسط، ويأتي التشكيل المتوقع للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانغ، إمام عاشور

ثلاثي الهجوم، حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو

التشكيل المتوقع لفريق فلومينينسي أمام الأهلي

يعتمد المدرب البرازيلي فيرناندو دينيز سيلفا المدير الفني لفريق فلومينينسي على تشكيل ثابت طوال الفترة الماضية، ولا يتوقع تغييره أمام الأهلي، وهو كالتالي:

حراسة المرمى: فابيو

خط الدفاع: مارسيلو، فيليبي ميلو، نينو، إكسافير

خط الوسط: آندري، مارتينيلي

خط الهجوم: كينو، جانسو، آرياس، كانو

المواجهة التالية

يتأهل الفائز من مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي إلى المباراة النهائية ضد الفائز من لقاء مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، وأوراوا الياباني بطل آسيا، يوم الجمعة المقبل.

ويلعب الخاسر من لقاء الأهلي وفلومينينسي ضد الخاسر من مباراة مانشستر سيتي وبطل آسيا، يوم الجمعة المقبل، من أجل التنافس على الميدالية البرونزية.