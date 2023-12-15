مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية اليوم 15-12-2023

يحل النادي الأهلي المصري ضيفا على ملعب الجوهرة في المملكة العربية السعودية لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، اليوم، الجمعة.

وفاز اتحاد جدة في مباراته الأولى بالبطولة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثة أهداف نظيفة، بينما لم يستهل النادي الأهلي بعد مشواره في المسابقة.

مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

تتاح فرصة مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة بث مباشر حصريا على شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، التي فازت بحقوق بث بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية لأول مرة، وتنقل مباراة الافتتاح على قناة SSC1.

وتظهر قناة SSC1 على تردد 12523 على نايل سات، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

وعلى القمر الصناعي عرب سات، تبث القناة عبر تردد 12418، بمعدل ترميز 27500، واستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

كما يمكن متابعة المباراة من خلال تطبيق “شاهد” على الباقة الرياضية، من خلال الهواتف النقالة أو شاشات التلفاز الذكية، أو الحواسب الآلية.

تاريخ مواجهات الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

لم تسجل البطولة سوى مواجهة وحيدة فقط بين الأهلي واتحاد جدة، وكانت عام 2005 في بداية مشوار الفريقين، حيث كان الأحمر بطلا لإفريقيا، ونظيره السعودي بطلا لآسيا، وفاز الاتحاد بهدف نظيف بصعوبة لنجمه محمد نور.

صراع الأجانب

تحدث الجميع قبل المباراة، عن أفضلية للفريق السعودي بسبب امتلاكه 10 لاعبين أجانب في قائمته، مقابل 4 محترفين أجانب فقط للنادي الأهلي، لكن لم يتفق المدير الفني للفريق السعودي وكذلك نظيره السويسري في النادي المصري مع مثل هذه الآراء.

مارسيلو غاياردو المدير الفني لنادي اتحاد جدة قال إن كرة القدم تحسم خلال 90 دقيقة وفي الملعب، وليس بأفضلية النجوم وامتلاك كل فريق لعدد أكبر من الأجانب.

واتفق مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مع تصريحات غاياردو، قائلا: “الملعب يحسم التأهل وليس عدد الأجانب في كل فريق، سنلعب ضد فريق كبير، والأهلي أيضا فريق كبير”.

غيابات الأهلي واتحاد جدة

فجر كولر مفاجأة مدوية قبل البطولة باستبعاد أحمد عبد القادر، نجم الفريق الأحمر في آخر بطولتي كأس عالم للأندية، حيث كان قد سجل في صفوف الهلال السعودي، وفلامنغو البرازيلي.

كما قرر كولر استبعاد بعض اللاعبين لأسباب فنية مثل اللاعب التونسي الشاب “كريستو”، بالإضافة إلى المغربي المصاب رضا سليم.

ويفتقد فريق الاتحاد خدات عوض الناشري ولويس فيليبي وأحمد شراحيلي للإصابة، بينما يغيب هارون كامارا لأسباب فنية.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

استقر كولر على 10 لاعبين في التشكيل الأساسي لفريقه، ويبقي المفاضلة على مركز واحد فقط بين لاعبين، ويأتي التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبرهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول

خط الوسط، أليو ديانغ، إمام عاشور، مروان عطية

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، محمود كهربا (أنتوني موديست)

التشكيل المتوقع لنادي اتحاد جدة

تحوم الشكوك حول مشاركة النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله، بسبب تعرضه للإصابة، بينما تشير بعد التقارير إلى تعافيه السريع واستعداده للعب المباراة، ويأتي التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو غروهي

خط الدفاع: مهند الشنقيطي، حسن قادش، أحمد حجازي، زكريا هوساوي

خط الوسط: فيصل الغامدي، نغولو كانتي، فابينيو

خط الهجوم، كريم بنزيما، رومارينيو، إيغور كورنادو