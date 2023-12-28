فريق التحرير

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موعد مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل

مباراة أرسنال الإنجليزي مع وست هام يونايتيد تحدد صدارة الدوري الإنجليزي

فريق التحرير
موعد مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل
موعد مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل

يستضيف فريق نادي أرسنال الإنجليزي فريق وست هام يونايتد  ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

المباراة على أرضية ملعب الإمارات ويسعى آرسنال الذي يمتلك 40 نقطة لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي بعد أن خطفها منه فريق ليفربول إثر فوزه على بيرنلي ووصل إلى النقطة 42 .

أما فريق وست هام فيسعى إلى تحقيق مفاجأة بالفوز على أرسنال أمام جماهيره وعلى ملعبه وقف الانتصارات وهو ما يتمناه عشاق ليفربول للإنفراد بالصدارة المؤقتة.

موعد مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل

موعد مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد

اليوم : الخميس

التاريخ: 28 ديسمبر 2023

الساعة:

10.30 مساءً بتوقيت القاهرة

 11.30 مساءً يتوقيت مكة المكرمة

12.30 صباحاً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ووست هام يونايتد

المباراة ستكون على الهواء مباشرة من خلال قناة بي إن سبورتس إتش دي 1

معلق مباراة آرسنال ووست هام يونايتد

حسن العيدروس.      

موعد مشاهدة مباراة آرسنال ووست هام يونايتد والقنوات الناقلة والتشكيل

تشكيل آرسنال المتوقع أمام وست هام يونايتد

دافيد رايا  (حراسة المرمى)

جابرييل ماجالهايس – بن وايت – ويليام ساليبا- أوليكساندر زينشينكو (الدفاع)

كاي هافيرتز –  ديكلان رايس – مارتن أوديجارد (خط الوسط)

بوكايو ساكا – جابرييل جيسوس – جابرييل مارتينيلي (خط الدفاع)

التشكيل المتوقع لفريق وست هام أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

ألفونسو أريولا (حارس المرمى)

فلاديمير كوفال- كيرت زوما – نايف أكرد – إيمرسون بالميري (خط الدفاع)

إدسون ألفاريز – جيمس براوس- توماس سوتشيك (خط الوسط)

محمد قدوس -جاردو بوين- لوكاس باكيتا (خط الهجوم)

ماذا قال أرتيتا عن مباراة لآرسنال وويست هام ؟

الإسباني ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال تحدث عن مباراة وست هام وقال إنه يأمل استعادة الصدارة وعلى الفريق إثبات جدارته في كل الأيام، المنافسة رائعة هذا الموسم، وهذه هي متعة “البريميرليج”

وبخصوص مدرب وست هام ديفيد مويس قال أرتيتا إنه مدرب مذهل وخاص للغاية وأحبه وأنا ممتن له لكل شيئ”.

وحول جلب لاعبين لآرسنال في الميركاتو الشتوي، قال إنه يأمل أن تظل قائمة فريقه مليئة بالأقوياء وإذا وجدنا ذلك في لاعب جديد سنفكر بالشراء.

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