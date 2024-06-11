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بـ 800 يورو.. هل تريد مشاهدة رونالدو في تدريبات البرتغال؟

وصل سعر تذكرة مشاهدة الأسطورة رونالدو خلال الحصص التدريبية إلى 800 يورو، ما يعكس الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها النجم البرتغالي.

فريق التحرير by فريق التحرير
رونالدو في تدريبات البرتغال

شهدت تذاكر حضور تدريبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، مع منتخب بلاده في كأس أوروبا “يورو 2024” إقبالاً هائلاً.

ونفذت التذاكر البالغ عددها 6 آلاف والمخصصة للجلسة التدريبية المفتوحة في مقر المنتخب بفستفاليا في غضون دقائق معدودة من طرحها للبيع.

وفي ظل هذا الطلب المرتفع، ارتفعت أسعار التذاكر في السوق الثانوية بشكل كبير، حيث وصل سعر بعضها إلى 800 يورو.

ويعكس هذا الارتفاع في الأسعار شعبية رونالدو الكبيرة وتأثيره العالمي في عالم كرة القدم.

ويشارك رونالدو، الذي يحمل الرقم القياسي كأفضل هداف دولي برصيد 128 هدفاً في 204 مباراة رسمية، في بطولة أوروبا للمرة السادسة في مسيرته.

وقد سبق له الوصول إلى نهائي البطولة في أول مشاركة له عام 2004، كما فاز باللقب في عام 2016.

وتبدأ البرتغال مشوارها في البطولة بمواجهة جمهورية التشيك في 18 حزيران/يونيو الجاري، قبل أن تلعب ضد تركيا وجورجيا في إطار منافسات المجموعة السادسة.

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