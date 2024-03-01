إطلاق خدمة “مركز المباريات”.. تجربة تفاعلية بموقع دوري “روشن” السعودي

أطلق الموقع الإلكتروني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين “روشن”، خدمة “مركز المباريات”، كتجربة تفاعلية رقمية في الموقع الرسمي، للدوري السعودي للمحترفين “روشن”، في خطوة تهدف لتعزيز التفاعل، وأيضا تقديم تجربة مشاهدة مميزة لعشاق كرة القدم.

وتمنح خدمة “مركز المباريات”، زوار الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي للمحترفين “روشن“، إمكانية متابعة الأحداث الرياضية، والمباريات أثناء وقوعها مباشرةً، وذلك بطريقة تفاعلية تجمع بين المتعة، والإثارة.

خدمة “مركز المباريات” في موقع دوري “روشن” السعودي

وتقدم الخدمة، تغطية شاملة للأحداث داخل مباريات الدوري السعودي للمحترفين “روشن”، متيحًا للجمهور متابعة كل تفاصيل المباريات بدقة، ابتداء من الأهداف، والتمريرات الحاسمة لصناعة الأهداف، إلى البطاقات التي حصل عليها اللاعبين، وتغييرات اللاعبين، عبر رسوم بيانية زمنية داخل صفحة كل مباراة يقدم معلومات فورية عن مجريات اللعب.

ويسهل الوصول إلى خدمة “مركز المباريات” عبر الصفحة الرئيسية للموقع، إذ يمكن للزوار اختيار “المباريات” للاطلاع على المباريات الجارية، والسابقة، والمقبلة، أو نتائجها، وكذلك استعراض المباريات السابقة، كما أن هذه الخدمة توفر أيضًا إحصائيات للمباريات مفصلة، ودقيقة.

? إطلاق تجربة تفاعلية رقمية في موقع الدوري ? — دوري روشن السعودي (@SPL) February 29, 2024

إضافةً إلى ذلك، يتيح الموقع عبر صفحة “الفرق”، معلومات وإحصائيات للاعبي فرق الدوري السعودي للمحترفين “روشن”، حيث تقدم قوائم أسماء اللاعبين بالأندية، داخل صفحة كل نادٍ، مع عرض إحصائيات، وأرقام كل لاعب للموسم الحالي 2023-2024، والمواسم السابقة.