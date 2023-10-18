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الإماراتي محمد يحيى يستعد لدخول التاريخ في أبوظبي

يستضيف الاتحاد أرينا في أبوظبي السبت المقبل نزالات “يو إف سي 294” ومن ضمنها نزال للإماراتي محمد يحيى

فريق التحرير by فريق التحرير
الإماراتي محمد يحيى يستعد لدخول التاريخ في أبوظبي

سيصبح محمد يحيى أول إماراتي يخوض غمار نزالات “يو إف سي” عندما يواجه الأميركي تريفور بيك مساء السبت، على هامش حدث “يو إف سي 294” الذي يقام في أبوظبي ويجمع بين البطلين إسلام ماخاتشيف وألكسندر فولكانوفسكي.

ويواجه محمد يحيى محترف القتال الحر منذ عام 2014، والبالغ من العمر 29 عاماً، خصمه خلال الحدث الضخم والمرتقب الذي يقام في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.

وسيكون النزال الأكبر، ذلك الذي سيجمع بين بطل الوزن الخفيف إسلام ماخاتشيف ونظيره في وزن الريشة ألكسندر فولكانوفسكي.

وتعتبر هذه المواجهة بمثابة إعادة للنزال الأول الذي جمع بينهما في شباط/فبراير الماضي، والتي فاز فيها ماخاتشيف بقرار جماعي للحكام.

كما يشهد الحدث أيضاً نزالاً بين حمزات شيمايف من الوزن المتوسط، وكامارو عثمان المصنف رقم 1 في وزن فوق الخفيف (ويلتر).

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...