محمد صلاح يلمح لبقائه في ليفربول

ألمح النجم المصري محمد صلاح استمراره مع نادي ليفربول الإنكليزي لكرة القدم في الموسم القادم 2024-2025، وذلك من خلال رسالة نشرها على حسابه الرسمي في موقع إكس.

وجاء هذا التأكيد بعد الموسم المنتهي يوم الأحد الماضي والذي شهد احتلال ليفربول المركز الرابع في ترتيب البريميرليغ.

وكتب صلاح في رسالته: “نعلم أن الألقاب هي الأهم، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك الموسم المقبل، جماهيرنا تستحق ذلك وسنقاتل بكل قوتنا”.

كما ودّع محمد صلاح في رسالته المدرب الألماني يورغن كلوب، معربًا عن امتنانه لمشاركته الألقاب والتجارب معه على مدار سبع سنوات.

تأتي هذا ليفتح الباب أمام التي أثيرت حول مستقبل صلاح مع ليفربول، حيث كانت تقارير إعلامية قد ربطته بالانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي. ومع ذلك، يبدو أن اللاعب المصري قد حسم قراره بالبقاء في أنفيلد لموسم آخر على الأقل.

يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول يمتد حتى عام 2025، وقد حقق اللاعب العديد من الإنجازات مع النادي، بما في ذلك الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي مرتين وجائزة هداف الدوري الإنكليزي ثلاث مرات.

وعلى الرغم من بعض الإصابات التي تعرّض لها هذا الموسم، إلا أنه سجّل 25 هدفًا وقدم 14 تمريرة حاسمة.