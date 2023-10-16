مواقف نجوم الرياضة من الحرب.. محمد صلاح الغائب الأبرز

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيمة لاعب نادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، دعمه لفلسطين وغزة تحديداً من الحرب الدائرة هناك عبر منشور على حسابه على موقع “إكس”.

وقال بنزيمة في منشوره: “كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذي يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لم يستثن النساء ولا الأطفال”.

Toutes nos prières pour les habitants de Gaza victimes une fois de plus de ces bombardements injustes qui n’épargnent ni femmes ni enfants. — Karim Benzema (@Benzema) October 15, 2023

وأجبر مدافع نادي نيس الفرنسي والمنتخب الجزائري لكرة القدم يوسف عطال على حذف منشور من حسابه على إنستغرام بعد اتهامه بمعاداة السامية والدعوة إلى العنف، وقدم اعتذاره بعدما أدانه الاتحاد الفرنسي للعبة بحجة أن فعلته “تتعارض مع أخلاقيات رياضتنا والقيم التي تدافع عنها كرة القدم بلا كلل”.

كما قال نيس في خاصية “ستوري” على منصة “إكس” نه ينتظر رسالة اعتذار من الظهير الدولي الجزائري وإذا لم يفعل ذلك “لن يكون له أي مكان في نادينا”.

وقال الاتحاد فب بيان له رداً على منشور عطال: “يدين الاتحاد الفرنسي لكرة القدم هذه الممارسات بأقصى درجات الحزم. لا يمكن قبول خطاب الكراهية”، معلنا أنه احتكم إلى مجلس الأخلاقيات في الاتحاد للنظر في المسألة.

واعتذر اللاعب في بيان نشره لاحقاً قال فيه: “أعلم أن منشوري صدم العديد من الأشخاص، ولم يكن ذلك في نيتي وأعتذر عن ذلك.. أريد توضيح وجهة نظري من دون أي غموض. أدين بشدة جميع أشكال العنف في أي مكان في العالم، وأنا أدعم جميع الضحايا”.

وختم قائلا: “لن أؤيد أبدا رسالة كراهية. السلام هو المثل الأعلى الذي أؤمن به إيماناً راسخاً”.

وكان نجم ريال بيتيس الإٍسباني وبطل العالم للعام 2018 مع منتخب فرنسا نبيل فقير قدم الأربعاء “دعما غير محدود لشعب فلسطين وإخوتنا وأخواتنا الذين عانوا من الفصل والتمييز العرقي لفترة طويلة”، آملا “عودة العدالة والسلام”.

محمد صلاح موقف الا موقف

وعلى الرغم من انقضاء أكثر من 8 أيام على انطلاق الحرب الدائرة في غزة، لا يزال نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنكليزي محمد صلاح غائباً عن التصريح حول موقفه مما يجري، على عكس مواطنيه محمد النني لاعب أرسنال الإنكليزي، وأحمد حسن كوكا لاعب بينديك سبور التركي.

وتعرض محمد صلاح خلال الأسبوع الماضي لسلسلة من الانتقاضات والاتهامات والمطالبات باعلان موقف صريح وواضح حول الأزمة، حتى بلغ الأمر بأنه خسر مئات آلاف المتابعين على حسابات في وسائل التواصل الاجتماعي.

وقدر متابعون أن صلاح خسر في الأيام الماضية أكثر من مليون متابع على صفحته في فيسبوك وأعداداً تقارب نصف المليون في تويتر وانستغرام.

وطالب بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي بسحب لقب “فخر العرب” من صلاح لأنه وقف صامتاً أمام المجازر التي تحصل يومياً في غزة.

وخرج الكثير من الاعلاميين المصريين لمطالبة صلاح بقول كلمته مهما كانت الضغوطات التي يتعرض لها للبقاء في المنطقة “الحيادية”، وقال الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامجه في رسالة موجهة لمحمد صلاح : “أعلم أنك قد تكون غاضباً وحائراً في اتخاذ القرار والناس كلها تنتظرك لأنك فخر العرب، وحامل هذا اللقب يجب ألا يتخلى عن العرب وهم بحاجة له، أعلم أن لديك مشاعر نبيلة تجاه الفلسطينيين، وقد يكون هناك سياسة في نادي ليفربول تمنع اللاعبين من التعبير عن آرائهم السياسية”.

وأضاف “قد يكون هناك توجيهات من المقربين منك، ويقولون لك إن هذا سيؤثر في صورتك أو يخلق مشكلة لك، لا يستطيع أي أحد التسبب بمشكلة لك؛ لأنك قوي وموهوب ومحبوب ولن يغضب أحد إذا وقفت إلى جانب أهلك ودينك”.

وتعرّض صلاح لموقف غير متوقع بعد انتهاء مباراة مصر وزامبيا الودية الخميس الماضي، إذ أظهر فيديو نشر على “تيك توك” محمد صلاح وهو يرمي قميصه للمشجعين لكنه فوجئ بأنهم رفضوه ورموه له مجدداً.

وكان محمد النني غير صورته الشخصية في كل حساباته وصفحاته على مواقع التواصل ووضع مكانها علم فلسطين، فيما كتب “كوكا” منشوراً عبر حساباته أعلن فيها دعمه الصريح لفسلطين مهما كانت العواقب.

وتطول لائحة اللاعبين العرب الذين يلعبون في أندية محلية أو محترفين في الخارج التي أعلنت عن دعمها الكامل للفلسطينيين في الحرب الدائرة على أرضهم في غزة ومن بينهم الجزائري رياض محرز لاعب الأهلي السعودي، محمود حسن تريزيغيه لاعب طرابزون سبور التركي، الأردني موسى التعمري لاعب مونبيلييه الفرنسي.

وأتى التعقيب الرسمي على ما يجري من الهيئة الرسمية الأعلى للعبة من رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو الذي قدم تعازيه إلى رئيسي الاتحادين الفلسطيني والإسرائيلي ، قائلا إن “فيفا ينضم إلى الدعوات المطالبة بالوقف الفوري للأعمال العدائية والتخفيف الفوري من معاناة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني”.