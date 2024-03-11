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محمد صلاح يغيب عن قائمة منتخب مصر لمعسكر الإمارات

يغيب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر التي اعلنها المدرب حسام حسن لمعسكر الإمارات والتي ضمت عددًا من الوجوه الجديدة.

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد صلاح

أعلن المدرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، قائمة اللاعبين المشاركين في معسكر المنتخب المقرر إقامته في دولة الإمارات العربية المتحدة اعتبارًا من يوم الأربعاء 15 آذار/مارس الجاري، والتي خلت من اسم النجم محمد صلاح.

وشهدت القائمة غياب هداف فريق ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، وذلك بناءً على طلب من ناديه لعدم جاهزية اللاعب طبيًا.

ويأتي هذا القرار بعد مشاركة صلاح كبديل في ربع الساعة الأخير من مباراة فريقه أمام سبارتا براغ التشيكي في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، وقبيل مشاركته في نصف الساعة الأخير من مباراة القمة أمام مانشستر سيتي الأحد والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

ومنذ إصابته في الجولة الثانية لدور المجموعات من كأس أمم إفريقيا في كانون الثاني/يناير الماضي، لم يُشارك محمد صلاح بشكلٍ أساسي مع ليفربول، حيث خاض 47 دقيقة فقط في 17 شباط/فبراير ضد برنتفورد في الدوري الممتاز، قبل أن يغيب مجدداً حتى مباراة الخميس في “يوروبا ليغ”.

وضمت قائمة المنتخب عددًا من الوجوه الجديدة مثل حارس الأهلي مصطفى شوبير ومهاجم المصري محمد الشامي ومهاجم مودرن فيوتشر أحمد عاطف، فيما عاد محمد عواد لقائمة المنتخب بعد غياب طويل.

وخلت القائمة من الحارسين أحمد الشناوي (بيراميدز) ومحمد صبحي (الزمالك) اللذين كانا ضمن قائمة المنتخب في كأس أمم إفريقيا.

ويستعد المنتخب المصري لخوض بطولة ودّية في أبو ظبي بين 22 و26 آذار/مارس الحالي، يشارك فيها منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا.

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فريق التحرير

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