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محمد صلاح يسجل ثاني أهداف ليفربول أمام مانشستر يونايتد

سجل محمد صلاح لفريقه ليفربول المباراة التي جرت أمام مضيفه مان يونايتد في ملعب “أولد ترافورد”، بتسجيله هدف التعادل في الشوط الأول

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محمد صلاح

حسم محمد صلاح مع فريقه ليفربول الشوط الأول من المباراة التي جرت أمام مضيفه مان يونايتد في ملعب “أولد ترافورد”، بتسجيله هدفا حول النتيجة إلى 2-1، ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الجارى 2023 – 2024، وتمكن إليوت من تسجيل هدف التقدم بنتيجة 3-2 لصالح ليفربول في الوقت الإضافي من المباراة، ثم تعادل الفريقان بهدف ماركوس راشفورد 3-3، ثم نجح أماد ديالو في إحراز هدف الفوز لمانشستر لكنه تعرض للطرد بعد تسجيله الهدف بسبب خلعه قميصه للاحتفال.

وخلال الشوط الأول، قدم مانشستر يونايتد أحد أفضل عروضه هذا الموسم وحصل على مكافأته بهدف سكوت ماك توميناي بعد 10 دقائق فقط من بداية المباراة.

تمكن النجم المصري محمد صلاح، بعد عودته للمشاركة أساسيا للمرة الأولى منذ إصابته في نهائيات كأس أمام أفريقيا الأخيرة، من تسجيل الهدف الثاني في الوقت الإضافي.

وفي الشوط الثاني أحرز أنتوني سانتوس لاعب مانشستر يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 86.

وفي الدقيقة 105 أحرز هارفي إليوت هدف التقدم لفريق ليفربول ثم يرد ماركوس راشفورد بهدف التعادل لينتهي اللقاء بنتيجة 3-3.

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