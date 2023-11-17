تجاوز أبو تريكة.. محمد صلاح هداف الفراعنة في تصفيات المونديال

قاد نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح منتخب بلاده مصر للفوز على جيبوتي 6-0 في الجولة الأولى من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بتسجيله رباعية “سوبر هاتريك” ما أضاف إلى ألقابه السابقة لقباً جديداً ليصبح أفضل هداف للفراعنة في تصفيات المونديال.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 15 هدفاً في تصفيات كأس العالم، بعد تسجيله 6 أهداف في تصفيات نسخة 2014، و5 أهداف في تصفيات كأس العالم 2018 الذي تأهلت له مصر، و4 أهداف في التصفيات الحالية، في حين غاب عن زيارة الشباك في السنخة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر.

وتقدم محمد صلاح على نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة الذي بحوزته 14 هدفاً وزميله عمرو زكي صاحب الـ 12 هدفاً.

ورفع محمد صلاح مجمل أهدافه الدولية إلى 53 هدفاً (المركز الثاني) ليقترب من الهداف التاريخي لمنتخب مصر حسام حسن الذي سجل خلال مسيرته 68 هدفاً.