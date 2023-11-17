فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inكرة قدمآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسرياضة

تجاوز أبو تريكة.. محمد صلاح هداف الفراعنة في تصفيات المونديال

أصبح محمد صلاح هداف منتخب مصر التاريخي في تصفيات كأس العالم برصيد 15 هدفاً متجاوزاً بذلك الهداف السابق محمد أبو تريكة

فريق التحرير by فريق التحرير
محمد صلاح هداف الفراعنة في تصفيات المونديال

قاد نجم ليفربول الإنكليزي محمد صلاح منتخب بلاده مصر للفوز على جيبوتي 6-0 في الجولة الأولى من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وذلك بتسجيله رباعية “سوبر هاتريك” ما أضاف إلى ألقابه السابقة لقباً جديداً ليصبح أفضل هداف للفراعنة في تصفيات المونديال.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 15 هدفاً في تصفيات كأس العالم، بعد تسجيله 6 أهداف في تصفيات نسخة 2014، و5 أهداف في تصفيات كأس العالم 2018 الذي تأهلت له مصر، و4 أهداف في التصفيات الحالية، في حين غاب عن زيارة الشباك في السنخة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 الذي أقيم في قطر.

وتقدم محمد صلاح على نجم الأهلي السابق محمد أبو تريكة الذي بحوزته 14 هدفاً وزميله عمرو زكي صاحب الـ 12 هدفاً.

ورفع محمد صلاح مجمل أهدافه الدولية إلى 53 هدفاً (المركز الثاني) ليقترب من الهداف التاريخي لمنتخب مصر حسام حسن الذي سجل خلال مسيرته 68 هدفاً.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...