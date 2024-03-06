محمد صلاح جاهز لمواجهة مانشستر سيتي!

أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن محمد صلاح، نجم ليفربول، سيكون جاهزًا لمواجهة مانشستر سيتي يوم الأحد 10 آذار/مارس في قمة الدوري الإنكليزي على ملعب أنفيلد.

وغاب صلاح عن آخر 4 مباريات للريدز بسبب إصابة في أوتار الركبة، لكنه تعافى بشكل كبير وشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

تأتي عودة صلاح في الوقت المناسب قبل يوم واحد من مباراة ليفربول في الدوري الأوروبي أمام سبارتا براغ وقبل أربعة أيام من مواجهة مانشستر سيتي حامل لقب البريميرليغ.

وكان صلاح، الذي سجل 19 هدفًا لليفربول هذا الموسم في جميع المسابقات، قد تعرض للإصابة سابقا أثناء تمثيل مصر في كأس أمم إفريقيا الأخيرة. ولم يلعب منذ 17 شباط/فبراير حين شارك كبديل وسجل في الفوز 4-1 على برنتفورد.

وأرسل ليفربول خطابًا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه استبعاد صلاح من معسكر شهر آذار/مارس للمنتخب المصري، ما يشير إلى أن مشكلة العضلات لا تزال مصدر قلق محتمل.

ويواصل صلاح برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة، ويسير كل شيء بشكل جيد حتى الآن.