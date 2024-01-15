كأس أمم أفريقيا 2023.. محمد صلاح ينقذ مصر أمام موزمبيق في الوقت القاتل

أنقذت ركلة جزاء ترجمها الدولي المصري، محمد صلاح في الوقت القاتل المنتخب المصري، من خسارة صادمة أمام موزمبيق، في مستهل مباريات المنتخبين، في المجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا 2023.

ولم يسبق للمنتخب الموزمبيقي، تسجيل أهداف في شباك الفراعنة في 5 مواجهات سابقة جمعت المنتخبين منذ أول لقاء لهما عام 1986.

محمد صلاح ينقذ المنتخب المصري

ومنح محمد صلاح منتخب “الفراعنة”، تعادلا مع منتخب موزمبيق، بنتيجة 2-2 على ملعب فيليكس أوفويت بوانيي في أبيدجان، في أول مباراة بالتاريخ يستطيع فيها منتخب موزمبيق، هز شباك المنتخب المصري.

وسجل الدولي المصري، مصطفى محمد، الهدف الأول للمنتخب المصري، في الدقيقة الثانية، ليرتفع سقف الطموحات في بداية المباراة بتحقيق المنتخب المصري، فوزا كبيرا في افتتاح المشوار الإفريقي.

موزمبيق تحرج محمد صلاح

لكن لاعبا منتخب موزمبيق، ويتنس كويمبو، وكليسيو باوكي، كان لهما رأي آخر، عندما سجلا هدفين لموزمبيق في الدقيقتين 55، و58، بمباراة شهدت أخطاء قاتلة في خط دفاع مصر.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، سجل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، هدف إنقاذ منتخب مصر من ضربة جزاء حصل عليها المهاجم المصري مصطفى محمد.

وتقاسم المنتخب المصري، والمنتخب الموزمبيقي، صدارة المجموعة بنقطة لكل منهما، قبل لقاء غانا، والرأس الأخضر، التي تلعب في وقت لاحق من الأحد.

وفي الجولة الثانية، من مباريات المجموعة الثانية، يلعب المنتخب المصري، مع المنتخب الغاني، الخميس المقبل، فيما يلعب منتخب موزمبيق مع منتخب الرأس الأخضر الجمعة المقبل.