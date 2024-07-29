محمد النني يتألق مع منتخب مصر الأولمبي.. هل يلعب للجزيرة الإماراتي؟

أفادت تقارير صحفية محلية ودولية أن لاعب وسط أرسنال السابق ومنتخب مصر لكرة القدم محمد النني يقترب من الانتقال إلى ناد جديد.

ويشارك محمد النني في الوقت الحالي مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024، حيث يلعب الفراعنة في المجموعة الثالثة.

وتعادل المنتخب المصري مع منتخب الدومينيكان الأولمبي في أول مباراة، ثم فاز على منتخب أوزبكستان في مباراته الثانية 1-صفر، ويتبقى له مباراة مهمة أمام منتخب إسبانيا.

بعد 8 سنوات في أرسنال، كان محمد النني واحدا من عدد قليل من اللاعبين الكبار الذين تم الاستغناء عنهم من قبل النادي هذا الصيف.

كانت هذه الخطوة منطقية، حيث لعب النني دورا محدودا تحت قيادة المدير الفني ميكيل أرتيتا، حيث كان لاعبا احتياطيا في معظم المباريات.

شارك النني في 6 مباريات فقط مع أرسنال في موسم 2023-2024، بإجمالي 96 دقيقة.

على الرغم من أن النني كان يتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير والفريق خلف الكواليس، إلا أنه كان من الواضح أنه بحاجة إلى المضي قدما ليكون له تأثير أكثر انتظاما على أرض الملعب. ويبدو أنه وجد الآن النادي للقيام بذلك.

محمد النني إلى الجزيرة الإماراتي

أفاد ويل أونوين من صحيفة الغارديان أن النني يقترب من الانتقال إلى نادي الجزيرة الإماراتي، في صفقة انتقال مجانية.

يتنافس النادي في دوري المحترفين الإماراتي، واحتل المركز الثامن في منتصف الجدول في موسم 2023-2024.

لم يتم تأكيد هذه الخطوة بعد، ولكن نظرا لانتهاء عقد النني، فمن السهل الانتهاء من الأمر على افتراض أنه حريص على اللعب لنادي جديد.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 32 عاما أن يساعده ناديه الجديد على العودة إلى منتخب مصر الأول في الأشهر المقبلة بعد أن تم استعباده من قبل المدير الفني حسام حسن.