محمد الشناوي ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية خلال 3 أسابيع

ينتظم اللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، ومنتخب مصر، في تدريبات الفريق الجماعية نهاية شهر أبريل الجاري، وذلك بعد انتهائه من برنامج التأهيل من إصابته بالكتف.

ويخضع الحارس الدولي، محمد الشناوي، في الوقت الحالي، لبرنامج تأهيل من إصابته بالكتف، تحت إشراف الجهاز الطبي للنادي الأهلي، والطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة الكتف في ألمانيا.

محمد الشناوي يبدأ المرحلة الثالثة من برنامج التأهيل

ويبدأ اللاعب الشناوي، المرحلة الثالثة من برنامج التأهيل من إصابته، وهي عبارة عن تدريبات الكرة، على أن يكون الحارس الدولي، جاهزا للمشاركة في التدريبات الجماعية نهاية أبريل على أقصى تقدير، وقد تكون عودته قبل هذا الموعد أيضا وفقا للأشعة التي سيجريها اللاعب منتصف الشهر الجاري.

وخاض قائد النادي الأهلي، المرحلة الأولى من برنامج التأهيل من إصابته بالنادي الأهلي، ثم أدى المرحلة الثانية من البرنامج في ألمانيا مؤخرا، وبدأ المرحلة الثالثة.

المشاركة في تدريبات الكرة تدريجيا

وبدأ محمد الشناوي، المشاركة بشكل تدريجي في تدريبات الكرة على هامش المران الذي أقيم مساء أمس، على ملعب ‏مختار التتش بالجزيرة.‏

وخاض الشناوي، فقرة تدريبات خفيفة بالكرة تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس، قبل أن يستكمل فقرات برنامج التأهيل الذي يؤديه في الجيم.‏

تنفيذ برنامج التأهيل بشكل مميز

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب فريق النادي الأهلي، أن الحارس الدولي، الشناوي، ينفذ برنامج التأهيل بشكل مميز، وسوف يجري أشعة جديدة على الكتف منتصف الشهر الجاري، وهو ينسق بشكل مستمر مع الخبير الألماني، الذي أجرى له جراحة الكتف قبل أسابيع.‏

وخضع الشناوي، لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن أصيب خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم ‏الإفريقية ‏الماضية.