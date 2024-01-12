تعرف على لائحة المحظورات في كأس أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لائحة محظورات يمنع على الجماهير إدخالها، خلال مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 التي ستنطلق غداً السبت في كوت ديفوار.

قائمة المحظورات في كأس أمم إفريقيا:

أجهزة الليزر التي توجه إلى عيون اللاعبين داخل المعلب

الألعاب النارية

المشاعل المضيئة

عبوات الدخان والقنابل الدخانية

الأسلحة على أنواعها

الأدوات الحادة

العلب او الأكواب أو العبوات أو القناني المصنوعة من الزجاج

المشروبات الكحولية

المواد الترويجية أو التجارية، بما في ذلك، العلامات والرموز والنشرات والمواد والملابس

مبخرات الغاز والمواد القابلة للاشتعال والأصباغ والحاويات التي تحتوي على مواد ضارة أو شديدة الاشتعال.

الأشياء المزعجة

الصافرات

مكبرات الصوت، والأبواق

الكاميرات وكاميرات الفيديو أو أي معدات صوتية أو مرئية احترافية أخرى

تحذير من العنصرية

وشدد الاتحاد القاري على نبذ العنصرية مؤكداً أنها من الأمور المحظورة في كأس أمم إفريقيا.

وحدد العنصرية بأي رسالة تميز ضد بلد أو شخص أو مجموعة على أساس الجنس أو العرق أو لون البشرة أو الأصل الإثني أو القومي أو الاجتماعي أو الإعاقة أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو المولد أو الثروة أو أي وضع آخر أو التوجه الجنسي أو لأي سبب آخر، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، اللافتات والعلامات والرموز والمنشورات أو الأشياء أو الملابس التي قد تتداخل مع حسن سير الحدث للآخرين أو تتداخل مع الغرض الرياضي للحدث.