متى يحسم مبابي مصيره؟

ستة أيام تفصلنا عن موعد إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية في البطولات الأوروبية لكرة القدم، ولم يتوصل بعد كيليان مبابي نجم الكرة الفرنسية ونادي باريس سان جيرمان، لقرار يحسم به مستقبله.

وعلى الرغم من أن الكثير من الشائعات والأخبار تؤكد أن الوجهة الجديدة ستكون ريال مدريد الإسباني إلا أن اللاعب لم يفصح ما إذا كان توصل لاتفاق مع المرينغي أو غيره، أو أنه سيمدد تعاقده مع النادي الباريسي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان نهاية حزيران/يونيو المقبل، وهو بات حراً بالتعاقد مع ناد جديد منذ مطلع العام الجاري.

وبحسب برنامج “الشيرنغيتو” الإسباني، فإن ويلفريد والد كيليان يدفع نجله نحو التعاقد مع ريال مدريد، ويشجعه على الانتقال إلى ناد يسمح له بحصد الألقاب الكبرى، على خلاف والدته ووكيلة أعماله فايزة العماري التي تبحث عن العائد المادي الأكبر.

وكشف البرنامج أن “الملكي” عرض على مبابي مكافأة توقيع تبلغ 150 مليون يورو، إضافة إلى نصف مليار كإجمالي رواتب نظير عقد يمتد حتى نهاية موسم 2028-2029.

مبابي يفاضل بين مدريد وباريس

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ريال مدريد قدم عرضًا لمبابي يتضمن راتباً سنوياً قدره 70 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 100 مليون يورو.

في مقابل قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن باريس سان جيرمان مستعد لرفع راتب اللاعب إلى 50 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى مكافآت تصل إلى 100 مليون يورو.

ولا يعني إقفال “الميركاتو” الشتوي أنه سيتعين على كيليان الانتظار حتى إعادة فتح باب الانتقالات في الصيف المقبل لتوقيع عقد مع فريق جديد كونه لاعباً حراً، لكن الانتقال الفعلي لن يحصل قبل انتهاء عقده الحالي بانتهاء الموسم.

وتصف الصحافة الإسبانية مماطلة ممبابي بالمبالغ فيها والتي تهدف إلى الحصول على ميزات إضافية، ليضمن لنفسه أسبقية متقدمة في منظومة ريال مدريد التي يشرف عليها الإيطالي كارلو أنشيلوتي في ظل وجود هدافين مميزين هما الإنكليزي جود بيلنغهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

وزغمت التقارير أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز عازم على ضم مبابي حتى لو اضطره الأمر للتضحية بفينيسيوس.

وسيتعين على مبابي اتخاذ القرار بنفسه. وسيكون القرار صعباً، حيث سيتعين عليه المفاضلة بين حلم الطفولة، والأموال، والفرصة للفوز بالألقاب.