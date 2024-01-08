فادي طنّوس by فادي طنّوس

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جدول مباريات منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيفية المشاهدة

تعرف على جدول مباريات منتخب المغرب في مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 واللاعبين في التشكيلة الرسمية وكيفية مشاهدة البطولة

فادي طنّوس by فادي طنّوس
منتخب المغرب

يسعى منتخب المغرب رابع العالم في مونديال قطر 2022 للفوز بثاني ألقابه في مسابقة كأس أمم إفريقيا عند مشاركته في النسخة التي تنطلق السبت في 13 كانون الثاني/يناير الجاري في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 شباط/فبراير المقبل.

ويتجند “أسود الأطلس” لهدف واحد هو الحصول على اللقب الغائب عن خزائنهم منذ عام 1976.

ويعد المنتخب المغربي من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس أمم إفريقيا 2023 لما تضمه تشكيلة المدرب وليد ركراكي من أسماء تبهر محبي اللعبة إن على صعيد منتخب بلادهم أو في الفرق التي ينضون تحت لوائها.

وفي التقرير التالي يمكنكم التعرف على جدول مباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023 وكيفية مشاهدتها والقنوات الناقلة.

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مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023

أوقعت القرعة “أسود الأطلس” في المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات كونغو الديمقراطية، زامبيا  وتنزانيا.

المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1المغرب00000000
2كونغو الديمقراطية00000000
3زامبيا00000000
4تنزانيا00000000

مواعيد مباريات منتخب المغرب فى كأس أمم أفريقيا 2023

ويلعب منتخب المغرب أولى مبارياته في مواجهة تنزانيا مساء الأربعاء 17 كانون الثاني/يناير في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة، 18:00 بتوقيت الرباط.

ويخوض “أسود الأطلس” المباراة الثانية أمام كونغو الديمقراطية الأحد 21 كانون الثاني/يناير عند الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة، 15:00 بتوقيت الرباط.

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وستكون أخر مباراة للمغرب في دور المجموعات أمام زامبيا، ليل الأربعاء 24 كانون الثاني/يناير عند الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 22:00 بتوقيت القاهرة، 21:00 بتوقيت الرباط.

المباراةالموعدالتوقيت
المغرب – تنزانيا17 كانون الثاني/يناير 202420:00
المغرب – كونغو الديمقراطية21 كانون الثاني/يناير 202417:00
المغرب – زامبيا24 كانون الثاني/يناير23:00
بتوقيت مكة المكرمة

تشكيلة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2023

ضمت التشكيلة التي اختارها وليد الركراكي 27 لاعباً أغلبهم ممن تفوقوا في كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر على منتخبات كبيرة مثل إسبانيا والبرتغال وبلجيكا، في حين شهدت استبعاد مهاجم اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمد الله.

وجاءت تشكيلة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا على الشكل التالي:

  • حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد
  • الدفاع: أشرف حكيمي، عبد الكبير عبقار، نايف أكرد، رومان سايس، يونس عبد الحميد، نصير مزراوي، يحيى عطية الله، شادي رياض، محمد الشيبي
  • الوسط: سليم املاح، أمير ريتشادرسون، أسامة العزوزي، سفيان أمرابط، عز الدين اوناحي، أمين حارث، بلال الخنوس، إسماعيل صيباري
  • الهجوم: حكيم زياش، طارق تيسودالي، أيوب الكعبي، عبد الصمد الزلزولي، أمين عدلي، يوسف النصيري، سفيان بوفال

ما هي القنوات الناقلة لمباريات كأس أمم إفريقيا 2023؟

ستكون مسابقة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم، منقولة على قنوات مجموعة “beIN Sports” القطرية كونها الناقل الحصري لبطولات الاتحاد الإفريقي للعبة. لكن الفترة الأخيرة شهدت خلافات بين الطرفين وذكرت تقارير صحافية أن الاتحاد سيفسخ الاتفاق.

وبحسب الموقع الرسمي للبطولة، تم منح محطات محلية لنقل البطولة. وستنقل المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري بنقل المباريات عبر قنواتها، وكذلك بالنسبة لـOnTime Sports في مصر والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في المغرب.

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كما يمكن مشاهدة البطولة عبر الكثير من المحطات العالمية التي ستنقل المباريات عبر قنواتها كونها تعد من المسابقات الكبرى في عالم كرة القدم، باعتبار أن العديد من اللاعبين المشاركين هم من نجوم الصف الأول في أندية أوروبية وعالمية كبيرة، مثل المصري محمد صلاح هداف ليفربول الإنكليزي والمغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي والنيجيري فيكتور أوسيمين نجم نابولي الإيطالي والسنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي وغيرهم من الأسماء اللامعة في عالم كرة القدم.

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