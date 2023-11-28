موعد مباريات الدوري السعودي.. وأقوى 10مراكز في ترتيب الدوري

الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”، هو من أكبر 10 دوريات من حيث القيمة السوقية في العالم، وهو بطولة كرة قدم الأكبر، والأهم، والأكثر مشاهدة، وجماهيرية، في المنطقة، ويلعب فيه أبرز اللاعبين العرب، والعالميين.

وبعد انضمام أبرز نجوم كرة القدم في العالم، للعب في الدوري “دوري روشن السعودي”، مثل كريستيانو رونالدو، ونيمار، وبنزيما، وماني… وغيرهم من الأسماء اللامعة، بات دوري روشن السعودي، محط أنظار العالم.

وتستهدف السعودية، الوصول بالدوري، إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم، وزيادة إيرادات رابطة الدوري من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين إلى أكثر من 8 مليارات ريال.

ويقدم هذا التقرير، كل ما تريد معرفته عن”دوري روشن السعودي”، من حيث القيمة السوقية، وحجم إنفاق الأندية، والقنوات الناقلة للمباريات، وتريب الفرق في المسابقة حتى الآن، وموعد مباريات الدوري السعودي وأقوى 10مراكز في ترتيب الدوري، وقائمة الأفضل بمختلف أنواعها في المسابقة، وغيرها.. وذلك حسب بيانات موقع رابطة الدوري وموقع “ترانسفير ماركت”.

تعرف إلى الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”

هو النسخة رقم 48 من دوري المحترفين، ويلعب فيه أبرز اللاعبين العرب، والعالميين، وهو البطولة الأكبر، والأكثر جماهيرية، والأكثر مشاهدة لكرة القدم، ما جعله من أهم دوريات كرة القدم بالمنطقة.

وبدأ “دوري روشن السعودي” هذا الموسم، بعد نقل ملكية نسبة 75% من عدة أندية إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ضمن مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

و”دوري روشن السعودي”، هو أحد مبادرات شركة “روشن” لدعم القطاع الرياضي للمساهمة في رفع مستوى جودة الحياة في السعودية.

و”روشن”، هي شركة تطوير عقارية سعودية، مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، نشاطها الرئيسي هو تطوير الأحياء السكنية المتكاملة، لتوفير أسلوب حياة عصري.

وانطلقت أول نسخة من الدوري السعودي، قبل 49 عاما، عام 1974.

ونادي اتحاد جدة السعودي، هو حامل لقب الدوري العام الماضي، فيما ينضم للدوري موسم 2023/2024، أندية الأهلي، والرياض، والأخدود، والحزم، الذين صعدوا من دوري يلو، دوروي الدرجة الثانية السعودي.

ما هي القيمة السوقية للدوري “دوري روشن”؟

دخل قائمة أعلى دوريات قيمة في العالم، وحل في المرتبة الـ 10، بعد وصول قيمته إلى 1.99 مليار يورو.

وبلغت القيمة السوقية للدوري، نحو 1.99 مليار يورو، ليحل في المرتبة الـ 10 بقائمة أعلى دوريات قيمة في العالم، ويكون دوري روشن السعودي، هو الدوري العربي، والخليجي، الوحيد بالقائمة.

وارتفعت القيمة السوقية للدوري “دوري روشن السعودي”، بنسبة أكثر من 227% خلال عام، حيث بلغت 1.99 مليار يورو في أغسطس 2023، مقابل 335.9 مليون يورو في أغسطس 2022.

الدوري السعودي للمحترفين ثاني أكبر دوروي في العالم إنفاقا

وحل الدوري بالمرتبة الثانية بقائمة أكبر دوريات كرة القدم إنفاقا في العالم في موسم 2023/ 2024، متجاوزا إنفاق دوريات كرة قدم أوروبية كبرى، مثل الدوروي الإسباني، والألماني، والإيطالي، والفرنسي.

الترتيب الدوروي حجم الإنفاق بالمليون يورو 1 الإنجليزي 2190 2 السعودي “روشن” 775 3 الإيطالي 732 4 الفرنسي 674 5 الألماني 650 قائمة أكبر 5 دوريات كرة القدم الأكثر إنفاقا بالعالم في موسم 2023 /2024 بحسب موقع “ترانسفير ماركت“.

الأندية السعودية الأكثر إنفاقا في العالم الموسم الحالي

استحوذت الأندية السعودية، على 3 مراكز بقائمة الأندية الأكثر إنفاقا حتى الآن في موسم 2023 /2024، حيث حل نادي الهلال السعودي، بالمرتبة الأولى بإنفاقه 353.1 مليون يورو، لاستقطاب العديد من نجوم العالم، وأبرزهم نيمار، نجم البرازيل، من فرنسا وحارس المرمى المغربي بونو، من إسبانيا.

الترتيب النادي الإنفاق خلال الموسم الحالي 1 الهلال السعودي 353.1 مليون يورو 2 أرسنال الإنجليزي 234.94 مليون يورو 3 مانشستر يونايتد الإنجليزي 191.7 مليون يورو 4 الأهلي السعودي 143.2 مليون يورو 5 النصر السعودي 137.6 مليون يورو قائمة أكثر الأندية إنفاقا حتى الآن في موسم 2023 /2024 بحسب موقع “ترانسفير ماركت”

عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين

حفل تقديم اللاعب العالمي ” كريم بنزيما

يلعب في الدوري “دوري روشن السعودي”، الموسم الحالي 157 لاعبا أجنبيا بنسبة قدرها 29.2% من عدد اللاعبين بالدوري البالغ عددهم 538، بمتوسط عمر للاعبين عند 27.6 عاما، وقد تم إغلاق فترة الانتقالات الصيفية في 7 سبتمبر الماضي.

آراء نجوم العالم في الدوري السعودي للمحترفين

عبر العديد من نجوم كرة القدم بالعالم، عن سعادتهم للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”، ومن أبرز هؤلاء اللاعبين:

1- كريستيانو رونالدو: “الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، من أفضل من دوريات كرة القدم بالعالم، الآن سوف يأتي كل اللاعبين إلى هنا…. خلال عام واحد سوف يحضر المزيد من نجوم العالم الكبار إلى السعودية”.

نيمار: “أنا سعيد بانتقالي إلى الدوري “دوري روشن السعودي”، الذي يتمتع بتنافسية عالية، بعد انتقال إليه العديد من نجوم كرة القدم في أوروبا، مثل الفائز بالكرة الذهبية، كريم بنزيما نجم ريال مدريد، ومهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو”.

حارس المرمى المغربي ياسين بونو: “أنا سعيد للغاية للانتقال إلى نادي الهلال السعودي، لأنه الأكبر في آسيا، وقد انتقلت إليه لأكتب التاريخ معه”.

من هم رعاه الدوري السعودي” دوري روشن السعودي”؟

في منتصف الشهر الحالي، أعلنت رابطة الدوري لكرة القدم، نجاحها في استقطاب 8 رعاة لدوري روشن السعودي للمحترفين.

البداية كانت مع إعلان رابطة الدوري ، في 23 أغسطس 2023، عن توقيع اتفاقية رعاية مع شركة روشن المطور العقاري السعودي، وإحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتشمل الاتفاقية رعاية مسمى الدوري، ليصبح اسمه “دوري روشن السعودي”. لمدة 5 أعوام بقيمة بلغت 478 مليون ريال

كما شملت عقود الرعاية مع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحسب صحيفة “مال” السعودية، رعاة بلاتينيين مع بنك “الإنماء”، وشركة “نون”.

كما شملت عقود الرعاية مع الرابطة، رعاة ذهبيين، مع شركة ان جو، وشركة سال السعودية، وشركة ميد جيلف، وكرعاة رسميين، مع شركة هاف مليون، وشركة اي سبورت.

متى يبدأ الدوري السعودي ومتى ينته؟

بدأ الدوري لعام 2023/2024، بمباراة الأهلي والحزم، في 25 أغسطس الماضي، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

وخلال الفترة من 25 أغسطس 2023، وحتى نهاية ديسمبر 2023، تلعب 19 جولة من مباريات الدوري ثم يتوقف دوري روشن السعودي، لمشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا لمدة 45 يوما في يناير، وفبراير المقبلين، ثم تسنأنف مباريات الدوري السعودي، بداية من 15 فبراير المقبل.

وبداية من 15 فبراير المقبل، وحتى 27 مايو المقبل، تلعب الجولة الـ 20 ، حتى الجولة الـ 34، لتلعب آخر 9 مباريات الدوري، في يوم واحد.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي؟

1- قنوات “SSC“

الناقل الحصري لمسابقة الدوري ، هي قنوات “SSC” الرياضية، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمكن مشاهدة مباريات الدوري السعودي، والأجنبي الموجود في السعودية، متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين، على القناة مجانا بجودة SD.

وحال الرغبة بمشاهدة المباريات من خارج السعودية، أو بجودة HD من داخل السعودية، مع تغطية كاملة من داخل، وخارج الملعب، عليك الاشتراك في إحدى الباقات الرياضية لقنوات “SSC”.

2- تطبيق “شاهد”

كما يمكن مشاهدة البث المباشر لمباريات الدوري ، عبر تطبيق “شاهد” مجانا بجودة SD من داخل السعودية، أو بجودة HD من داخل السعودية، أو من خارجها بالاشتراك في خدمة “شاهد VIP”.

ما هو موعد مباريات الدوري السعودي؟

موعد مباراة الهلال والنصر القادمة

يشهد ديربي الرياض، بين الهلال، والنصر، إقبالا كبيرا من جماهير قطبي الكرة السعودية على حجز مباراتهم المقبلة في الجولة الـ 15 من الدوري “دوري روشن السعودي”، الجمعة المقبلة.

والمباراة لها أهميتها الخاصة، بجانب أهميتها التاريخية، حيث تحدد بنسبة كبيرة مصير الصراع على لقب الدوري السعودي للمحترفين، باعتبارها بين نادي الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي، برصيد 38 نقطة، ووصيفه فريق النصر برصيد 34 نقطة.

ويقام اللقاء الساعة التاسعة مساء، بتوقيت مكة المكرمة على ملعب إستاد الملك فهد الدولي، الذي تبلغ سعته نحو 70 ألف شخص.

وأكدت تقارير صحفية محلية، أن الحكم الكولومبي ويلمار رولدان، اختير ليدير المباراة، وقد سبق لهذا الحكم أن أدار نهائي كأس كوبا ليبرتادوريس الأخير.

موعد مباراة الأهلي القادمة؟

والخميس المقبل، يحل نادي الأهلي السعودي، ضيفا على نادي أبها، الساعة السادسة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”.

ويطمح الأهلي السعودي، إلي الفوز بالمباراة بعد سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام نادي الشباب في الجولة الماضية، أما نادي أبها فيريد الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في مشواره للهروب من مناطق الهبوط.

ما هي عدد جولات الدوري السعودي؟

يضم الدوري لكرة القدم، 18 فريقا، يلعبون 17 جولة في كل دور، لتصل عدد جولات الدوري السعودي إلى 34 جولة.

موعد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

تلعب في الجولة الـ 15 من الدوري، 9 مباريات على مدار في 3 أيام كالتالي:

– الخميس المقبل 30 نوفمبر 2023

1- أبها والأهلي: الساعة 6 مساء

2- الرياض والحزم: الساعة 6 مساء

3- الاتحاد والخليج: الساعة 9 مساء

– الجمعة المقبلة 1 ديسمبر 2023

1- الفيحاء وضمك: الساعة 6 مساء

2- الهلال والنصر: الساعة 9 مساء

– السبت المقبل 2 ديسمبر 2023

1- الأخدود والإتفاق: الساعة 6 مساء

2- الفتح والطائي: الساعة 6 مساء

3 – الرائد والوحدة: الساعة 9 مساء

4- الشباب والتعاون: الساعة 9 مساء

من يتصدر الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”؟

يحتل نادي الهلال السعودي، صدارة جدول ترتيب الدوري ، برصيد 38 نقطة، بعد خوض 14 مباراة من المسابقة.

وفاز الهلال زعيم آسيا، على الحزم السعودي، 9- صفر في الجولة الـ 14 من الدوري السعودي للمحترفين، دون نجمه نيمار البرازيلي المصاب، ليسجل الانتصار الأكبر في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين منذ بدايته في موسم 2008 /2009.

وقبل ذلك كان أكبر فوز سجل في الدوري، من نصيب نادي اتحاد جدة السعودي، الذي فاز على القادسية 8- صفر في موسم 2011 /2012.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين…أول 10 مراكز

يتصدر نادي الهلال، الدوري، بفارق 4 نقاط عن وصيفه النصر، بعد 14 جولة من عمر المسابقة، تم لعب فيهم 126 مباراة، وتسجيل 388 هدفا، حصل فيها اللاعبون على 456 بطاقة صفراء، و25 بطاقة حمراء، وهذا هو ترتيب أول 10 أندية في المسابقة حتى الآن:

الترتيب النادي لعب النقاط فرق الأهداف 1 الهلال 14 38 +35 2 النصر 14 34 +24 3 الأهلي 14 27 +7 4 الاتحاد 14 25 +13 5 التعاون 14 25 +9 6 الفتح 14 24 +8 7 الاتفاق 14 23 +5 8 الفيحاء 14 19 +2 9 الوحدة 14 19 -2 10 ضمك 14 18 +3 جدول ترتيب أول 10 أندية في الدوري السعودي للمحترفين بعد الجولة الـ 14

هداف الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”؟

يحتل أسطورة البرتغال، كريستيانو رونالدو، صدارة هدافي الدوري برصيد 15 هدفا، سجلهم خلال 13 مباراة، بنسبة تهديف بلغت 115%.

ما هو ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين؟

الجدول التالي، هو ترتيب أول 10 مراكز من هدافي الدوري السعودي للمحترفين:

الترتيب الاسم النادي عدد الأهداف عدد المباريات نسبة التهديف 1 كريستيانو رونالدو النصر 15 13 115% 2 أليكساندر ميتروفيتش الهلال 11 12 92% 3 جورج كيفين نكودو ضمك 9 13 69% 4 مالكوم فيليبي الهلال 9 14 64% 5 بيرنارد مينساه الطائي 8 12 67% 6 كريم بنزيمة الاتحاد 8 12 67% 7 أوديون إيجالو الوحدة 8 12 67% 8 أندرسون تاليسكا النصر 8 9 89% 9 سالم الدوسري الهلال 7 13 54% 10 مراد بانتا الفتح 7 13 54% ترتيب هدافي الدوري السعودي للمحترفين.. أول 10 مراكز حتى الجولة الـ 14 من عمر المسابقة

من هو أفضل لاعب في الدوري السعودي؟

تعلن اللجنة الفنية في رابطة الدوري، كل شهر عن فوز 4 لاعبين بجوائز الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين.

وتضم اللجنة الفنية لرابطة الدوري، 5 أعضاء، هم: تركي السلطان، ومناف أبوشقير، وسلطان اللحياني، عبيدالله العيسى، وخالد الشنيف.

وقد إضافة رابطة الدوري ، معيار جديد لاختيار الفائزين بالجوائز الشهرية هذا الموسم، وهو تصويت الجماهير، الذي حددت له بعض النقاط عند تحديد الفائز.

وفيما يلي الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري، عن كل شهر منذ بداية الدوري في شهر أغسطس الماضي.

أفضل لاعب في الدوري السعودي في شهر أغسطس

فاز أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بجائزة أفضل لاعب في الدوري، عن شهر أغسطس، وذلك بعد أن أحرز 5 أهداف، وصنع هدفين، خلال 3 مباريات فقط، ليتربع مبكرا على عرش صدارة الهدافين.

أفضل لاعب في الدوري السعودي في شهر سبتمبر

فاز أسطورة البرتغال كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، بجائزة أفضل لاعب في الدوري ، عن شهر سبتمبر، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

أفضل لاعب في الدوري السعودي في شهر أكتوبر

فاز لاعب الهلال الصربي سيرجي سافيتش، جائزة أفضل لاعب في الدوري ، عن شهر أكتوبر الماضي.

من هو أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعلن اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كل شهر عن فوز 4 لاعبين بجوائز الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين.

وقد إضافة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، معيار جديد لاختيار الفائزين بالجوائز الشهرية هذا الموسم، وهو تصويت الجماهير، الذي حددت له بعض النقاط عند تحديد الفائز.

وفيما يلي الفائز بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي للمحترفين، عن كل شهر منذ بداية الدوري في شهر أغسطس الماضي.

أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي في شهر أغسطس

فاز البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي اتحاد جدة، بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي للمحترفين، عن شهر أغسطس الماضي، بعد أن حافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات.

أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي في شهر سبتمبر

وللشهر الثانى على التوالي، يفوز البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمي نادي اتحاد جدة، بجائزة أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي للمحترفين، عن شهر سبتمبر الماضي.

أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي في شهر أكتوبر

وفاز المغربي ياسين بونو، حارس مرمي الهلال السعودي، بجائز أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي للمحترفين عن شهر أكتوبر الماضي.

من هو أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعلن اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كل شهر عن فوز 4 لاعبين بجوائز الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين.

وقد إضافة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، معيار جديد لاختيار الفائزين بالجوائز الشهرية هذا الموسم، وهو تصويت الجماهير، الذي حددت له بعض النقاط عند تحديد الفائز.

وفيما يلي الفائز بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين، عن كل شهر منذ بداية الدوري في شهر أغسطس الماضي.

أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي في شهر أغسطس

فاز اللاعب عبد الملك العيبري من فريق التعاون، بجائزة أفضل لاعب صاعد في الدوري السعودي للمحترفين، عن شهر أغسطس الماضي.

أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي في شهر سبتمبر

وفاز بجائزة أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي للمحترفين، عن شهر سبتمبر الماضي، لاعب التعاون، معاذ فقيهي.

أفضل لاعب واعد في الدوري السعودي في شهر أكتوبر

وفاز بجائزة أفضل لاعب واعد، في الدوري السعودي للمحترفين، عن شهر أكتوبر الماضي، لاعب الفتح عباس الحسن.

من هو أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعلن اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، كل شهر عن فوز 4 لاعبين بجوائز الأفضل في الدوري السعودي للمحترفين.

وقد إضافة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، معيار جديد لاختيار الفائزين بالجوائز الشهرية هذا الموسم، وهو تصويت الجماهير، الذي حددت له بعض النقاط عند تحديد الفائز.

وفيما يلي الفائز بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين، عن كل شهر منذ بداية الدوري في شهر أغسطس الماضي.

وقد سيطر مدربي البرتغال على الجائزة طوال الثلاث الشهور الماضية.

أفضل مدرب في الدوري السعودي في شهر أغسطس

فاز البرتغالي نونو سانتو المدير الفني لنادي اتحاد جد، بجائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي للمحترفين، عن شهر أغسطس الماضي.

أفضل مدرب في الدوري السعودي في شهر سبتمبر

كما فاز البرتغالي لويس كاسترو، مدرب نادي النصر، بجائزة المدرب الأفضل في في الدوري السعودي للمحترفين، عن شهر سبتمبر الماضي.

أفضل مدرب في الدوري السعودي في شهر أكتوبر

وذهبت بجائزة المدرب الأفضل في في الدوري السعودي للمحترفين، عن شهر أكتوبر الماضي، إلى مدرب نادي الهلال، البرتغالي جورجي جيسوس.

أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022

وبداية هذا الشهر، فاز سالم الدوسري، لاعب الهلال السعودي، بجائزة أفضل لاعب في قارة آسيا لعام 2022، وهو سادس لاعب سعودي يحصل على الجائزة.

أفضل أهدف الدوري السعودي؟

تختار اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أجمل 3 أهداف في كل جولة، وتطرحها لاستفتاء الجماهير، لاختيار أفضل هدفا في الجولة، وذلك عبر حساب دوري روشن السعودي الرسمي في منصة “إكس” (تويتر سابقا).

وجاءت اختيارات الجماهير لأجمل هدفا في كل جولة كالتالي:

الجولة الأولى

حصل لاعب أهلي جدة السعودي، البرازيلي روبرتو فيرمينو، على جائزة أفضل هدف في الجولة الأولى من دوري روشن السعودي، عن هدفه الأول في شباك نادي الحزم.

الجولة الثانية

اختارت الجماهير، هدف الدولي الجزائري، رياض محرز، نجم النادي الأهلي السعودي في شباك الخليج، أفضل هدفا في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

الجولة الثالثة

اختارت الجماهير، هدف الدولي السنغالي، ساديو ماني، نجم نادي النصر السعودي، في شباك الفتح، أفضل هدفا في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي،

الجولة الرابعة

اختارت الجماهير، هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، في شباك الباطن، أفضل هدفا في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

الجولة الخامسة

اختارت الجماهير، هدف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال السعودي، في شباك الاتحاد السعودي، أفضل هدفا في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

الجولة السادسة

اختارت الجماهير، هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا، نجم نادي النصر السعودي، في شباك الرائد السعودي، أفضل هدفا في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

الجولة السابعة

اختارت الجماهير، هدف نعيم السليتي مهاجم الاتفاق، في شباك الفيحاء السعودي، أفضل هدفا في الجولة السابعة من دوري روشن السعودي.

الجولة الثامنة

اختارت الجماهير، هدف الصربي ألكسندر ميتروفيتش، لاعب الهلال السعودي، في شباك الشباب السعودي، أفضل هدفا في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

الجولة التاسعة

اختارت الجماهير، هدف البرتغالي ​اوتافيو​ لاعب وسط فريق ​النصر السعودي، في شباك أبها السعودي، أفضل هدفا في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

الجولة العاشرة

اختارت الجماهير، هدف البرتغالي ​ كريستيانو رونالدو، قائد فريق ​النصر السعودي، في شباك ضمك السعودي، أفضل هدفا في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

الجولة الحادية عشرة

اختارت الجماهير، هدف ​ميلنكوفيتش سافيتش، نجم فريق ​الهلال السعودي، في شباك الأهلي السعودي، أفضل هدفا في الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

الجولة الثانية عشرة

اختارت الجماهير، هدف النجم الهلالي سالم الدوسري، في شباك الفتح السعودي، أفضل هدفا في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

الجولة الثالثة عشرة

اختارت الجماهير، هدف لاعب الهلال محمد كنو، في شباك التعاون السعودي، أفضل هدفا في الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ما هي أكبر صفقة انتقال لاعبا في الدوري السعودي للمحترفين؟

تعتبر صفقة انتقال نجم البرازيل، نيمار، من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى نادي الهلال السعودي، بقيمة 90 مليون يورو، حسب موقع ترافسير ماركت، هي أكبر صفقة انتقالا في الدوري السعودي حتى الآن.

قائمة أكبر صفقات انتقال لاعبين في الدوري السعودي للمحترفين؟

بلغ مجموع أكبر 11 صفقات انتقال للاعبين إلى الدوري السعودي للمحترفين، أكثر من نصف مليار يورو، واستحوذ نادي الهلال السعودي على حصة الأسد من هذه القائمة.

وفيما يلي جدول بأكبر 11 صفقات انتقال لاعبين إلي الدوري السعودي للمحترفين، بلغت قيمتها نحو 539.3 مليون يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت”:

الترتيب اسم اللاعب اسم النادي المنتقل منه اسم النادي السعودي المنتقل إليه قيمة الصفقة

الترتيب اسم اللاعب من نادي إلى نادي قيمة الصفقة بالمليون يورو 1 البرازيلي نيمار باريس سان جيرمان الهلال 90 2 البرازيلي مالكوم زينيت سان بطرسبورغ الروسي الهلال 60 3 البرتغالي أوتافيو بورتو البرتغالي النصر 60 4 البرتغالي روبن نيفيز وولفرهابمتون الإنجليزي الهلال 55 5 الصربي أليكسندر ميتروفيتش فولهام الإنجليزي الهلال 52.6 6 البرازيلي فابينيو ليفربول الإنجليزي اتحاد جدة 46.7 7 الإسباني غابري فيغا سلتا فيغو الأهلي 40 8 الصربي سيرغي ميلينكوفيتش لاتسيو الإيطالي الهلال 40 9 الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي الأهلي 35 10 البرازيلي روجير إيبانيس روما الإيطالي الأهلي 30 11 السنغالي ساديو ماني بايرن ميونخ الألماني النصر 30 قائمة أكبر صفقات انتقال لاعبين في الدوري السعودي للمحترفين؟

كما تعاقدت الأندية السعودية، مع عدد من نجوم كرة القدم العالمية، في صفقات انتقال حر، لكنها قدمت لهم رواتب سنوية مغرية، وهم:

الفرنسي كريم بنزيمة نجم ريال مدريد، والذي انتقل لنادي اتحاد جدة السعودي، في صفقة انتقال حر براتب سنوي 25 مليون يورو، فيما يحصل زميله الفرنسي، نغولو كانتي، على راتب سنوي من نفس النادي، يبلغ 15 مليون يورو.

بينما يحصل البرازيلي فيرمينيو، الذي انتقل للنادي الأهلي السعودي، على راتب 18 مليون يورو.

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لماذ توقف انتقال محمد صلاح للدوري السعودي 2024؟

أكد تقرير صحفي سعودي، الجمعة الماضية، أن سبب تعثر انتقال الدولي المصري، محمد صلاح، لنادي اتحاد جدة السعودي، هو الرفض القاطع لمُلاك نادي ليفربول الإنجليزي، ورئيسه التنفيذي، ومدربه يورجن كلوب الألماني.

وأكد مصدر ببرنامج الاستقطاب السعودي (المختص بالتعاقد مع كبار نجوم العالم للدوري السعودي، أن إدارة ، ومالكي، ومدرب نادي ليفربول الإنجليزي، رفضوا بشكل قاطع التنازل عن المهاجم المصري، رغم العرض المالي الكبير لشراء، أو استعارة اللاعب، سواء كان الانتقال نهائيا، أو على سبيل الإعارة.

كما كشف المصدر ببرنامج الاستقطاب السعودي، أنه كان يسعي لإتمام صفقة انتقال محمد صلاح لمصلحة الاتحاد، لاسميا بعد أن وافق اللاعب من خلال وكيله على الانتقال.

الانتقالات الشتوية للدوري السعودي 2024؟

تستعد الأندية السعودية، بالدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”، لموسم انتقالات شتوية ساخن على غرار موسم الانتقالات الصيفية، والتي شهد صفقات تجاوزت قيمتها نصف مليار يورو.

صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن

وترغب الأندية السعودية، وفقا للإعلامي الرياضي إكرام كونور، في التعاقد مع النماركي كريستيان إريكسن، صانع ألعاب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومهاجم نادي بورتو البرتغالي، الإيراني مهدي طارمي، نادي بورتو البرتغالي، في الميركاتو الشتوي.

كونور أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” ( تويتر سابقا)، استعداد الأندية السعودية، لشراء إريكسن، من نادي مانشستر يونايتد، مقابل 20 مليون يورو.

أما بالنسبة لطارمي.. كشف الإعلامي الرياضي السعودي، عن رغبة نادي سعودي لشرائه من نادي بورتو البرتغالي، مقابل 13 مليون يورو.

نجم وست هام قريب من الدوري السعودي

أبدت عدة أندية سعودية، اهتمامها بالحصول على خدمات لوكاس باكيتا نجم وسط وست هام، وزميله زميله سعيد بن رحمة.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”؟

ينشر موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، تحديث لجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين “دوروي روشن السعودي”، فور انتهاء كل مباراة، عبر الرابط التالي:اضغط هنا

جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”؟

كما ينشر موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول مباريات الدوري السعودي للمحترفين “دوري روشن السعودي”، ومواعيد إقامتها عبر الرابط التالي: اضغط هنا