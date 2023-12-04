موعد مباريات الدوري الإنجليزي.. وجدول ترتيب الدوري 2024/2023

الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليغ”، “دوري كرة القدم للمحترفين في إنجلترا”، تم اعتماده عام 1992، وحل محل دوري الدرجة الأولى الإنجليزي لكرة القدم، لتعظيم الاستفادة المادية من صفقات الرعاية، وحقوق البث التلفزيوني.

وأنهي نظام الدوري الجديد حينها، نظام بطولة الدوري بإنجلترا المكون من 4 درجات، الذي استمر 104 أعوام، ويعتبر أقدم دوري كرة قدم في العالم.

ويضم الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليغ”، 20 فريقا، تم تشكيلهم من أندية الدرجة الأولى بعد موسم 1991/1992.

تعرف إلى الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليج”

أدى نظام الدوري الإنجليزي الممتاز (Premier League)‏، إلى تجديد الملاعب، وتعظيم إيرادات البث التليفزيوني، وصفقات الرعاية، وبفضل رواتبه المرتفعة جذب أفضل اللاعبين، والمدربين في العالم للعمل في الأندية الإنجليزية.

الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” الأكبر تحقيقا للإيرادات بالعالم

مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليج”، هى الأكثر مشاهدةً في العالم، و الأكبر في تحقيق الإيرادات الإجمالية في العالم، حيث بلغت إيراداتها 5.5 مليارات جنيه إسترليني في موسم 2021/ 2022، وهي آخر أرقام معلنة لإيرادات الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، التي تشمل إيرادات المباريات، والإيرادات التجارية.

ويحل دوري البريميرليج، كأول دوري أوروبي من حيث الأداء خلال الـ 5 مواسم الماضية، حسب تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للدوريات الأوروبية، متفوقا على الدوروي الإسباني، والألماني، والإيطالي، والفرنسي.

ويقدم هذا التقرير، كل ما تريد معرفته عن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز”بريميرليج” “، من حيث القيمة السوقية، وحجم إنفاق الأندية، والقنوات الناقلة للمباريات، وتريب الأندية في جدول المسابقة حتى الآن، وجدول المباريات القادمة، واحتمالات انتقال محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، للدوري السعودي للمحترفين، وقائمة أفضل لاعب، ومدرب، وأفضل هدف في الشهر بالدوري الإنجليزي الممتاز، وغيرها.. وذلك حسب بيانات موقع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وموقع “ترانسفير ماركت”.

الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” هو الأكبر كقيمة تسويقية في العالم

الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليغ”، هو الأكبر كقيمة سوقية في العالم، والأكثر متابعة جماهيرية في العالم، بما يضمه من نجوم كرة القدم العالميين، أصحاب القيمة السوقية العالية، والذين يأتي على رأسهم الدولي المصري، محمد صلاح نجم نادي ليفربول، وهالاند مهاجم مانشستر سيتي، وزميله نجم الفريق كيفين دي بروين، وغيرهم من النجوم العالميين.

وتقدر القيمة السوقية لمباريات الدوري الأنجليزي الممتاز حاليا، بنحو 11.04 مليار يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت”، فيما تصل أكبر قيمة سوقية للاعب في الدوري الإنجليزي، إلى 180 مليون يورو، وهي القيمة التي حددها الموقع للاعب مانشستر سيتي، إيرلينج هالاند في نهاية شهر نوفمبر 2023.

أكبر 10 أندية كقيمة سوقية في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

تبلغ القيمة السوقية لأكبر 10 أندية في الدوروي الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، وقت كتابة التقرير، إلى نحو 8.082 مليار يورو، حسب موقع “ترانسفير ماركت”، وتصدر القائمة نادي مانشستر سيتي، بقيمة سوقية بلغت 1.26 مليار يورو خلال موسم 2023/2024.

وحلت الأندية الآتية اسمائها في قائمة الـ 10 الكبار بالترتيب، وهي نادي أرسنال، وتشيلسي، وليفربول، ومانشستر يونايتد، وتوتنهام هوتسبر، ونيوكاسل، وأستون فيلا، ووست هام يونايتد، ونادي برايتون أند هوف ألبيون.

الترتيب النادي القيمة السوقية الموسم الحالي بالمليون يورو 1 مانشستر سيتي 1260 2 أرسنال 1100 3 تشيلسي 999 4 ليفربول 877.3 5 مانشستر يونايتد 877.3 6 توتنهام هوتسبر 747.6 7 نيوكاسل 650.5 8 أستون فيلا 630.7 9 وست هام يونايتد 470.85 10 برايتون أند هوف ألبيون 468.3 جدول بقائمة أكبر 10 أندية في الدوروي الإنجليزي الممتاز، من حيث القيمة السوقية، حسب موقع “ترانسفير ماركت”، في نهاية شهر نوفمبر 2023.

مانشستر سيتي… الأكبر قيمة سوقية والأكثر تحقيقا للإيرادات قياسية

تبلغ القيمة السوقية لنادي مانشستر سيتي حاليا، نحو 1.26 مليار يورو ليصبح الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية لموسم 2023/2024.

كما أعلن مانشستر سيتي، عن إيرادات قياسية بلغت 888 مليون دولار خلال موسم الماضي 2022/2023، والذي فاز فيه بثلاثية تاريخية، متفوقا بفارق كبير عن الإيرادات التي أعلنها غريمه التقليدي، مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وكشف بطل إنجلترا، وأوروبا، عن زيادة إيراداته السنوية لموسم 2022/2023، عن موسم 2021/2022، بمقدار 124 مليون دولار، كما تضاعفت أرباحه لتصل لنحو 100 مليون دولار.

بينما أعلن غريمه التقليدي، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تحقيقه إيرادات قياسية موسم 2022/2023، بلغت 807 ملايين دولار.

وبات نادي مانشستر سيتي، هو ثان ناد إنجليزي، يحقق ألقاب دوري الأبطال، والدوري الإنجليزي، وكأس إنجلترا في موسم واحد، حيث سبقه في تحقيق ذلك غريمه التقليدي، نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” أكثر دوروي بالعالم إنفاقا

الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليغ”، هو الأكثر إنفاقا من بين دوريات كرة القدم في العالم، خلال موسم 2023/ 2024، متجاوزا إنفاق الدوري السعودي للمحترفين، والدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى لكرة القدم الأخرى، مثل الدوروي الألماني، والإيطالي، والإسباني، والفرنسي.

الترتيب الدوروي حجم الإنفاق بالمليون يورو 1 الإنجليزي “البريميرليغ” 2190 2 السعودي “روشن” 775 3 الإيطالي “سيريا أ” 732 4 الفرنسي “ليج 1” 674 5 الألماني “البوندسليغا” 650 قائمة أكثر 5 دوريات كرة القدم إنفاقا بالعالم في الموسم الحالي، حسب موقع “ترانسفير ماركت” في نهاية شهر نوفمبر 2023.

الأندية الأكثر إنفاقا في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”

ضمت قائمة أكثر 5 الأندية الإنجليزية إنفاقا في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، خلال موسم 2023 /2024، ثلاث أندية من وسط جدول المسابقة، وناديان فقط يتصدرا الدوري، مما يؤكد أن الإنفاق أكثر لا يؤدي بالضرورة إلى تصدر المسابقة.

وأنفق أكثر 5 الأندية الإنجليزية إنفاقا في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، خلال موسم 2023 /2024، أكثر من 1.389 مليار يورو.

وفيما يلي قائمة أكثر 5 الأندية الإنجليزية إنفاقا حتى الآن في موسم 2023 /2024 بحسب موقع “ترانسفير ماركت”، في نهاية شهر نوفمبر 2023.

الترتيب النادي الإنفاق خلال الموسم الحالي 1 تشيلسي 462.10 مليون يورو 2 توتنهام 247.60 مليون يورو 3 مانشستر سيتي 241.10 مليون يورو 4 أرسنال الإنجليزي 234.94 مليون يورو 5 مانشستر يونايتد 203.40 مليون يورو الأندية الأكثر إنفاقا في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”

عدد اللاعبين الأجانب المشاركة في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”

يضم الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، 554 لاعبا يمثلون 20 فريقا، منهم 380 لاعبا أجنبيا بنسبة 68.6%، وتبلغ أكبر قيمة سوقية للاعب في الدوري الإنجليزي، نحو 180 مليون يورو، وهي القيمة التي حددها الموقع للاعب مانستر سيتي، إيرلينج هالاند في نهاية شهر نوفمبر 2023.

10.4 مليارات جنيه إسترليني قيمة حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”

بلغت قيمة حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” التلفزيوني، والفضائي، خارج وداخل بريطانيا، رقم قياسيا، وصل إلي نحو 10.4 مليارات جنيه إسترليني، خلال 3 مواسم من موسم 2022/ 2023، إلي موسم 2024/ 2025.

وكشف ريتشارد ماسترز، رئيس رابطة الدوري الممتاز الإنجليزي، في فبراير 2022، ارتفاع إيرادات البث خارج بريطانيا إلى نحو 5.3 مليارات جنيه إسترليني، فيما بلغت إيرادات البث داخل بريطانيا، نحو 5.1 مليارات جنيه إسترليني، من شبكات “سكاي سبورتس”، “بي تي سبورت”، “أمازون برايم”، وذلك خلال 3 مواسم، من موسم 2022/ 2023، إلي موسم 2024/ 2025.

ونتيجة لذلك ارتفعت مكافأة الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بداية من موسم 2022 / 2023 إلى 176 مليون جنيه إسترليني بدلا من 153 مليون إسترليني، فيما حصل صاحب المركز الأخير في المسابقة في الموسم نفسه، إلى 106 ملايين جنيه إسترليني، بدلا من 96 مليون إسترليني.

وتمثل قيمة حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” التلفزيوني، والفضائي، خارج وداخل بريطانيا، أضعاف قيمة بث أي دوروي، من الدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى الأخرى للفترة نفسها.

الترتيب الدوري قيمة حقوق البث بالمليار جنيه إسترليني فترة حقوق البث عن مواسم 1 الإسباني 4.1 من 2022/2023 إلى 2026/2027 2 الألماني 3.6 من 2021/2022 إلى 2024/2025 3 الإيطالي 2.33 من 2021/2022 إلى 2024/2025 4 الفرنسي 1.45 من 2021/2022 إلى 2024/2025 جدول بقيمة حقوق البث التلفزيوني، والفضائي، للدوريات الأوروبية الأربعة الكبرى الأخرى خلال عدة مواسم.

متى يبدأ مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” ومتى ينتهي؟

يتكون الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” من 20 فريقا، وتنطلق مبارياته في شهر أغسطس من كل عام، وينتهي في شهر مايو من العام التالي.

ما هي عدد جولات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”؟

يلعب كل فريق بالدوري الإنجليزي الممتاز 38 مباراة، ليصل مجموع مباريات المسابقة، إلى 380 مباراة في الموسم الواحد.

وتلعب معظم مباريات “البريميرليغ”، يومي السبت، والأحد من كل أسبوع، وهناك عدد قليل من المباريات تلعب خلال أمسيات منتصف الأسبوع.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”

1- يمكنك مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، على شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية، التي حصلت على حق إذاعة المباريات حصريا لعدد 24 دولة في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، وقد خصصت الشبكة قنوات 1، و2 لإذاعة مباريات “البريميرليغ”.

2- يبث تطبيق TOD TV، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2023 / 2024، لكل الأجهزة الذكية، من هواتف، وتليفزيونات، وغيرها.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

ينشر موقع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، تحديث لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فور انتهاء كل مباراة، عبر الرابط التالي: اضغط هنا

جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

جدول مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

كما ينشر موقع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، جدول مباريات مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، ومواعيد إقامتها عبر الرابط التالي: اضغط هنا

من يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”؟

بعد مرور 13 جولة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، ينفرد نادي أرسنال، بصدارة ترتيب المسابقة، برصيد 30 نقطة، ويلعب بين صفوف” الجانرز” الدولي المصري، محمد النني.

فيما يحل وصيف في جدول ترتيب المسابقة نادي مانشستر سيتي، برصيد 29 نقطة، بينما يحل نادي ليفربول، الذي يلعب بين صفوفه “فخر العرب” الدولي المصري محمد صلاح، في المركز الثالث بالمسابقة برصيد 28 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”… أول 10 مراكز

يتصدر نادي أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة، وفيما يلي ترتيب أول 10 أندية في جدول ترتيب دوري”البريميرليغ” حتى الآن:

الترتيب النادي لعب النقاط فرق الأهداف 1 أرسنال 13 30 +17 2 مانشستر سيتي 13 29 +20 3 ليفربول 13 28 +17 4 أستون فيلا 13 28 +13 5 توتنهام 13 26 +8 6 مانشيتر يونايتد 13 24 صفر 7 نيوكاسل يونايتد 13 23 +17 8 برايتون 13 22 +5 9 وست هام 13 20 0 10 تشيلسي 13 16 +2 جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”… أول 10 مراكز

من هو هداف الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”؟

يتصدر ترتيب هدافي الدوري الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”، نجم نادي مانشستر سيتي، المهاجم إيرلينغ هالاند، برصيد 14 هدفا، يليه في المركز الثاني الدولي المصري، محمد صلاح، نجم نادي ليفربول في المركز الثاني برصيد 10 أهداف، بينما يحل نجم نادي توتنهام، المهاجم هيونغ مين سون، في المركز الثالث برصيد 8 أهداف.

ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”؟

فيما يلي جدول بترتيب أول 10 هدافين في مباريات اللدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” حتى الجولة الـ 13 من عمر المسابقة:

الترتيب الاسم النادي عدد المباريات عدد الأهداف 1 إيرلينغ هالاند مانشستر سيتي 13 14 2 محمد صلاح ليفربول 13 10 3 هيونغ مين سون توتنهام 13 8 4 جارود بوين وست هام يونايتد 12 8 5 أولي واتكينز أستون فيلا 13 7 6 أليكسندر إيساك نيوكاسل يونايتد 9 7 7 هوانغ هي تشان ولفرهامبتون 13 7 8 كاليوم ويلسون نيوكاسل يونايتد 10 7 9 بريان مبيومو برينتفورد 13 6 10 نيكولاس جاكسون تشيلسي 12 6 ما هو ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”؟

من هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ”؟

تختار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ورابطة اللاعبين المحترفين، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كل شهر، بشكل مستقل، ومختلف.

وتختار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كل شهر، عن طريق النقاد، مع منح تصويت الجمهور نسبة 10% فقط.

بينما تختار رابطة اللاعبين المحترفين، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كل شهر، بعد ترشيح عدة لاعبين عن طريق تصويت الجمهور فقط.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر أغسطس

اختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليغ”، نجم فريق توتنهام هوتسبير، الدولي الإنجليزي جيمس ماديسون، أفضل لاعب شارك في مباريات الدوري الإنجليزي عن شهر أغسطس الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها ماديسون، علي هذه الجائزة، وحسب بيان لرابطة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ساهم ماديسون، في تحقيق فريقه الفوز في أول 3 مباريات بالمسابقة، وسجل 3 أهداف، وصنع 9 فرص، وقام بـ 25 تمريرة عرضية متقنة.

وتصدر ماديسون، القائمة المختصرة المرشحة للجائزة المكونة من 6 لاعبين، متفوقا على باقي زملائه المرشحين، وهو جارود بوين، وتايو أوونيي، ورودري، وكاورو ميتوما، وبريان مبيومو.

أفضل لاعب مشارك في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليغ” في شهر سبتمبر

تختار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ورابطة اللاعبين المحترفين، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كل شهر، بشكل مستقل، ومختلف.

رابطة الدوري الإنجليزي تختار أفضل لاعب في شهر سبتمبر

للشهر الثاني على التوالي تختار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، لاعبا من فريق توتنهام، كأفضل لاعب في الدوري عن شهر سبتمبر.

وفاز قائد فريق توتنهام، الدولي الكوري الجنوبي، سون هيونج مين، بجائزة لاعب شارك في مباريات الدوري الإنجليزي، عن شهر سبتمبر الماضي، وذلك للمرة الرابعة بمسيرته الكروية.

وتصدر سون، القائمة المختصرة المرشحة للجائزة المكونة من 6 لاعبين، متفوقا على منافسيه الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول، وجارود بوين جناح وست هام يونايتد، والدولي الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي، والبرتغالي بيدرو نيتو، جناح وولفرهامبتون، وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا، وقائد فريق نيوكاسل يونايتد، كيران تريبيير.

وأصبح سون، اللاعب العاشر، الذي يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 4 مرات، وهو أحد 3 لاعبين الذين لا يزالوا يلعبون في المسابقة.

رابطة اللاعبين المحترفين تختار أفضل لاعب في شهر سبتمبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين، فوز الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، بجائزة أفضل لاعب فى مباريات الدوري الإنجليزي عن شهر سبتمبر الماضى, بتصويت الجمهور.

ورفع النجم المصرى، في شهر سبتمبر رصيده من الأهداف إلى 146 هدفا فى الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتخطى السجل التهديفى للدولي الهولندي، روبن فان بيرسى، صاحب المركز الـ 13 بقائمة أفضل هدافي البريميرليج عبر التاريخ.

أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليغ” في شهر أكتوبر

تختار رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، ورابطة اللاعبين المحترفين، أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي كل شهر، بشكل مستقل، ومختلف.

رابطة الدوري الإنجليزي تختار أفضل لاعب في شهر أكتوبر

اختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، نجم وهداف ليفربول، الدولي المصري محمد صلاح، أفضل لاعب في شهر أكتوبر الماضي.

وشارك صلاح مع ليفربول، في 11 مباراة من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، حتى نهاية شهر أكتوبر، سجل فيها 8 أهداف، وصنع 4 أهداف بـ 4 تمريرات حاسمة.

وسجل صلاح، 5 أهداف في 3 مباريات خلال شهر أكتوبر، ليفوز بجائزة لاعب الشهر في البريميرليغ للمرة الـ 5 في مشواره، متعادلا في هذا الرصيد مع النجمين المعتزلين روبن فان بيرسي، وواين روني.

وبات صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليين، فوزا بالجائزة، ولا يتفوق عليه تاريخيا سوى 4 لاعبين، هم هاري كين، وسيرخيو أغويرو، اللذان فازا بهذه الجائزة بـ 7 مرات لكل منهما، وكريستيانو رونالدو، وستيفن جيرارد، اللذان فازا بـ 6 مرات لكل لاعب.

رابطة اللاعبين المحترفين تختار أفضل لاعب في شهر أكتوبر

كما اختارت رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا، للشهر الثاني على التوالي الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، أفضل لاعب شارك في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر الماضي.

وحسم تصويت الجماهير فوز صلاح بهذه الجائزة، بعد أيام من حصوله على جائزة أفضل لاعب للشهر نفسه من رابطة الدوري الإنجليزي.

وتفوق الدولي المصري على عدد من اللاعبين المرشحين للجائزة، وأبرزهم مهاجم مانشستر سيتي، إيرليج هالاند، وكالوم ويلسون لاعب نيوكاسل يونايتد، ونجم وسط أرسنال، ديكلن رايس، وبريان مبيومو جناح برينتفورد، ونجم وسط توتنهام، جيمس ماديسون.

من هو أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، يفوز مدير فني لفريق، بجائزة أفضل مدرب في البريميرليج، لثلاثة شهور متتالية، في أول موسم عمل له في الدوري الإنجليزي.

واختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهور أغسطس، وسبتمبر، وأكتوبر الماضية.

وبوستيكوجلو، هو أول مدرب أسترالي يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق بالدوري الإنجليزي، كما أنه أول أسترالي يفوز بجائزة مدرب الشهر في تاريخ البريميرليج.

من هو أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” عن شهر أغسطس؟

وفاز بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن شهر أغسطس، بعد قيادة فريقه لجمع 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل في مباراة أخرى.

وتفوق بوستيكوجلو على منافسيه من المدربين المخضرمين بالدوري الإنجليزي الممتاز، مثل الإسباني بيب جوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي، والألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، ومايكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، والإسكتلندي ديفيد مويس، مدرب نادي وست هام يونايتد.

وبات مدرب توتنهام هوتسبير، هو ثان أسترالي يفوز بجائزة الشهر في الدوري الإنجليزي، بعد فوز مارك شوارزر، حارس فولهام الأسبق، بها في 2010.

وأنجي بوستيكوجلو، قبل التعاقد مع توتنهام، كان من أبرز المدربين في أوروبا، فقد تم ترشيحه لجائزة أفضل مدرب في العالم “ذا بيست” عن الموسم الماضي، عندما قاد سيلتيك الإسكتلندي، للتتويج بالدوري الإسكتلندي، وكأس إسكتلندا، وكأس الدوري الإسكتلندي.

من هو أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر سبتمبر؟

كما فاز مدرب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي بجائزة مدرب الشهر عن سبتمبر، للمرة الثانية على التوالي، متفوقا على الألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، ومايكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، وأوناى إيمري، مدرب نادي أستون فيلا، وإيدى هاو، مدرب نادي نيوكاسل يونايتد.

ونجح بوستيكوجلو، في قيادة نادي توتنهام، لجمع 10 نقاط خلال شهر سبتمبر الماضي، من الفوز في 3 مباريات، والتعادل فى مباراة واحدة.

من هو أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر أكتوبر؟

وللمرة الثالثة على التوالي، يفوز بوستيكوجلو المدير الفني لفريق توتنهام، بجائزة مدرب الشهر في شهر أكتوبر الماضي، متفوقا على مايكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، والألماني يورجن كلوب، مدرب نادي ليفربول، وأوناى إيمري، مدرب نادي أستون فيلا.

وجمع مدرب ” السبيرز”، 9 نقاط من الفوز في3 مباريات خاضها فريقه في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وبات بوستيكوجلو، هو 4 رابع مدرب في الدوري الإنجليزي، يفوز بجائزة مدرب الشهر، 3 مرات متتالية بعد كل من المدربين المخضرمين، الإسباني بيب جوارديولا، والألماني يورجن كلوب، والإيطالي أنطونيو كونتي.

هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”

يرشح نقاد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، 6 أهداف كل شهر، ليختار الجمهور الأفضل من بينها.

هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في أغسطس

اختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز”البريميرليج”، هدف اليابانى كاورو ميتوما لاعب برايتون، كأفضل هدفا فى شهر أغسطس.

وكان هدف ميتوما، ينافس هدف باوين، لاعب وست هام، وهدف رودرى لاعب مانشستر سيتي، وهدف ماديسون، لاعب توتنهام، وهدف أوناى، لاعب نونتينجهام، وهدف مبومو، لاعب برينتفورد.

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هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في سبتمبر

فاز اللاعب البرتغالي، برونو فيرنانديز، قائد مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل هدف عن شهر سبتمبر، من رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، وذلك بتصويت الجمهور له على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا).

وسجل فيرنانديز، هدفه الرائع في مرمى بيرنلي بالجولة السادسة من الدوري الإنجليزي، في الدقيقة 45 من زمن شوط المباراة الأول.

وسبق أن فاز فيرنانديز بجائزة هدف الشهر في الدوري الإنجليزي، مرتين، الأولى عن هدفه في شباك نادى برايتون في يونيو 2020، والثانية في فبراير 2021 عن هدفه في شباك نادى إيفرتون.

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هدف الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” في أكتوبر

واختارت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، هدف سامان غودوس، نجم نادي برينتفورد، في شباك بيرنلي، أفضل هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز في شهر أكتوبر الماضي.

وسجل غودوس، الهدف الفائز بالجائزة في الدقيقة 87 من مباراة فريقه مع نادي بيرنلي، والتي انتهت بفوز برينتفور، بنتيجة 3 – صفر.

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هل ينتقل محمد صلاح من ليفربول للدوري السعودي؟

أكدت تقارير إعلامية، وجود سبب جديد قد يعرقل انتقال الدولي المصري، محمد صلاح، قائد نادي ليفربول الإنجليزي، للدوري السعودي للمحترفين، وهو ضعف الحضور الجماهيري.

وبذل نادي اتحاد جدة السعودي، جهودا خرافية، للتعاقد مع محمد صلاح، خلال انتقالات الصيف الماضي، حيث وصل عرض بطل الدوري السعودي، حسب تقارير إعلامية، إلى 215 مليون جنيه إسترليني، بخلاف الإضافات.

لكن إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، ومدربه الألماني يوجن كلوب، رفضوا رفض قاطع بيع صلاح، لكن رغم هذا الإصرار أكدت عدة مصادر، أن نادي اتحاد جدة السعودي، سيجدد محاولاته لاحقا.

وهناك نقطة ضعف واضحة في الدوري السعودي رغم قوته المالية، حسب صحيفة “ليفربول إيكو” الإنجليزية، تتمثل في غياب الجماهير في العديد من المباريات، فقد شهدت مباراة فريقي الوحدة، والخليج، حضور 447 مشجعا فقط في ملعب تبلغ سعته 38 ألف متفرج.

ولا يتجاوز معدل الحضور لنصف أندية الدوري السعودي للمحترفين، 5 آلاف مشجع للمباراة، حسب الصحيفة الإنجليزية، فيما شهدت مباراة الهلال، والفيحاء، حضور 60 ألف مشجع، لتسجل أعلى حضورا جماهيريا بمباريات الدوري السعودي هذا الموسم حتى الآن.

وشارك محمد صلاح، هذا الموسم مع ليفربول حتى الآن في 18 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 17 هدفا، وصنع 5 أهداف.

وصلاح، يلعب في صفوف نادي ليفربول منذ موسم 2017/ 2018، وعقده مستمر حتى نهاية الموسم المقبل.