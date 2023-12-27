يواجه الأهلي فريق فيوتشر في مباراة نهائي السوبر المصري 2023 الذي يقام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وفاز الأهلي على سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف وحيد ، ليصعد إلى نهائي كأس السوبر، فيما وصل مودرن فيوتشر إلى المباراة النهائية، عقب النصر على بيراميدز.

ويأتي إقامة كأس السوبر المصري في الإمارات، وفقا لاتفاقية شراكة تجمع بين مجلس أبوظبي الرياضي، والشركة المتحدة للرياضة في مصر، لإقامة المسابقة لمدة 4 سنوات تبدأ عام 2023.

موعد مباراة نهائي السوبر المصري الأهلي و فيوتشر 2023

اليوم: الخميس 28 ديسمبر الجاري

الملعب: ملعب محمد بن زايد .

الموعد: السابعة مساءً بتوقيت القاهرة

الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي

تذاكر نهائي مباراة السوبر المصري 2023 بين الأهلي وفيوتشر

يتم شراء تذاكر المباراة عبر موقع abu-dhabi.platinumlist

والتذاكر تبدأ من 25 درهمًا إماراتيًا.

الجوائز المادية لكأس السوبر المصري في الإمارات

الرابع: 50 ألف دولار مكافأة مشاركة.

الثالث: 75 ألف دولار، وميدالية برونزية.

الثاني: 125 ألف دولار، وميدالية فضية.

الأول: 250 ألف دولار وميدالية ذهبية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام فيوتشر:

مصطفى شوبير

محمد عبد المنعم — محمد هاني – علي معلول – ياسر إبراهيم

عمرو السولية – مروان عطية – إمام عاشور

بيرسي تاو – حسين الشحات – كهربا

التشكيل المتوقع لفيوتشر أمام الأهلي

محمود جنش فى حراسة المرمى

باسم علي- علي الفيل – محمد عبد السلام- مروان محسن

جوزيف جوناثان- محمد فاروق- عبد الكبير الوادي- غنام محمد

محمد صادق- درامي كيجالي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و فيوتشر الخميس 28 – 12 – 2023

قناة أبوظبي الرياضية 1

قناة أون تايم سبورت 1

تردد قناة ON TIME SPORTS 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

تردد قناة AD SPORTS 1

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

معدل الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30003

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وتشهد مباراة سيراميكا كليوباترا وبيراميدز تحديد المركز الثالث والرابع بنفس البطولة في الثالثة عصرًا بتوقيت مصر الرابعة بتوقيت مكة.