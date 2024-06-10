مباراة مصر وغينيا بيساو في تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.. الموعد والقنوات الناقلة

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى بعد أن حقق 9 نقاط من فوزه في 3 مباريات على جيبوتي وسيراليون وبوركينا فاسو.

وتضم المجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم كل من مصر (9 نقاط) وغينيا بيساو (5 نقاط) وبوركينا فاسو (4 نقاط) وسيراليون (4 نقاط) وإثيوبيا (3 نقاط) وجيبوتي (نقطة واحدة).

تاريخ مواجهات مصر وغينيا بيساو

التقى منتخب مصر مع نظيره منتخب غينيا بيساو مرة واحدة فقط، وتمكن منتخب الفراعنة من تحقيق الفوز بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت المنتخبين في أمم أفريقيا 2021، سجل هدف الفراعنة الوحيد اللاعب محمد صلاح .

تشكيلة منتخب مصر أمام غينيا بيساو

وفقا لوسائل إعلام محلية، يتوقع أن يخوض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مباراة غينيا بيساو بتشكيلة تضم في حراسة المرمى، محمد الشناوي، وفي خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمد حمدي، وفي خط الوسط مروان عطية وحمدي فتحي، وأحمد سيد زيزو، وفي خط الهجوم يلعب محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.

حكم مباراة مصر وغينيا بيساو

يضم طاقم تحكيم مباراة مصر وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم الحكم السوداني محمود علي إسماعيل، ويعاونه كل من الكاميروني نجيوجوي نوبوي والكيني ستيفن أونيانجو ييمبي، والحكم الرابع السوداني صبري محمد فاضل.

موعد مباراة مصر وغينيا وبيساو

تقام مباراة مصر وغينيا بيساو ضمن مواجهات الجولة الرابعة في التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026 اليوم الإثنين 10 يونيو/حزيران 2024.

ويستضيف ملعب 24 سبتمبر مباراة مصر وغينيا بيساو في الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا بيساو

يمكن متابعة مباراة مصر وغينيا بيساو على قناة SSC 1 السعودية بصوت المعلق حاتم بطيشة.

ويمكن مشاهدة لقاء مصر وغينيا بيساو أيضا على قناة أون تايم سبورت المصرية بصوت المعلق مؤمن حسن أو محمد سيد عفيفي.