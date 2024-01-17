مباراة مصر وغانا.. معركة “تكسير عظام” أمام 33 ألف متفرج

لن تكون الخيارات كثيرة أمام المنتخب المصري عندما يواجه نظيره الغاني في الجولة الثانية ضمن مباريات المجموعة الثانية في مباراة مصر وغانا، في بطولة الأمم الأفريقية المقامة بكوت ديفوار.

الأوضاع ليست أفضل حالا بالنسبة للمنتخب الغاني، فالمنتخبين الكبيرين خيبا آمال جماهيرهما في الجولة الأولى، بعد أن فشلا في اقتناص الثلاث نقاط.

تعادل المنتخب المصري في مباراته الأولى بصعوبة مع منتخب موزمبيق بهدفين مقابل هدفين، في مباراة شهدت إثارة كبيرة، حيث تقدم الفراعنة بهدف للمهاجم مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي في الدقيقة الثانية من الشوط الأول.

سقوط مفاجئ للفراعنة والنجوم السوداء

لم يستغل رفاق محمد صلاح هذا التفوق، لتأتي الدقيقة 55 من عمر اللقاء ويسجل منتخب موزمبيق هدفه الأول عن طريق اللاعب “ويتي”، ولم تمر سوى 3 دقائق ليفجر منتخب موزمبيق المفاجئة ويحرز هدفه الثاني عن طريق اللاعب “كليسبو باكوي”.

تأزمت الأوضاع للمنتخب المصري، حتى جاءت الدقيقة 96 من عمر اللقاء ليحرز محمد صلاح لاعب ليفربول هدف الفراعنة الثاني من ركلة جزاء، بعد أن تعرض مصطفى محمد للإعاقة داخل منطقة جزاء موزمبيق.

استمرت المفاجآت في نفس المجموعة بعد أن فشل منتخب غانا في تحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب الرأس الأخضر، وخسر بنتيجة 2 ـ 1، حيث تقدم “جاميرو مونتيرو” لمنتخب الرأس الأخضر في الدقيقة 17، ثم تعادل “ألكساندر دجيكو” لغانا في الدقيقة 56، قبل أن يقضي “غاري رودريغيز” على طموحات النجوم السوداء بهدف قاتل في الدقيقة 92 من عمر اللقاء.

مباراة مصر وغانا ينظر إليها على أنها قمة المجموعة، كون الفراعنة والنجوم السوداء هما المرشحان الأبرز للتأهل عن المجموعة، لكن النتائج على أرض الواقع قلبت التوقعات، كونها لم تعترف بالتاريخ ولا بالتفوق، هي فقط اعترفت بالمجهود والتركيز طوال عمر اللقاء.

قبل الجولة الثانية يتصدر منتخب الرأس الأخضر المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يأتي منتخب مصر ومعه منتخب موزمبيق في المركز الثاني برصيد نقطة لكل منها، ويأتي منتخب غانا في المركز الأخير بدون نقاط.

موعد مباراة مصر وغانا

يواجه منتخب مصر نظيره منتخب غانا مساء غد الخميس 18 يناير 2024 على ملعب “فيكس أوفوي بوانيي” في مدينة أبيدجان الإيفوارية، والذي يتسع لنحو 33 ألف متفرج.

وتنطلق المباراة بين الفراعنة والنجوم السوداء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا

يمكن مشاهد المباراة المهمة بين منتخب مصر ونظيره منتخب غانا في بطولة الأمم الأفريقية بكوت ديفوار على قنوات beIN SPORTS المشفرة، الحاصلة على حقوق بث مباريات البطولة.

ويمكن مشاهدة المباراة على بعض القنوات المفتوحة، منها قناة tvt التوجولية، من خلال قمر يوتلسات 9 شرق، وتردد القناة التردد هو 11900 (أفقي)، ومعدل الترميز هو 275002.

ويمكن متابعة اللقاء أيضا على قناة Rti الإيفوارية عن طريق القمر يوتلسات 9 شرق على تردد 11900 (أفقي) ومعدل الترميز هو 27500.